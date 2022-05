La Banque CIBC tiendra une Journée des investisseurs le 16 juin 2022





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) tiendra une Journée des investisseurs le jeudi 16 juin 2022, qui se déroulera de 8 h 30 (HE) à 13 h (HE). L'événement en direct comprendra des présentations des membres de la haute direction de la Banque CIBC et donnera un aperçu détaillé des objectifs financiers de la banque et de sa stratégie de croissance axée sur la clientèle, en plus de faire le point sur les priorités de chacune de ses unités d'exploitation stratégiques.

« L'exécution de notre stratégie axée sur la clientèle nous a permis de bâtir une banque moderne axée sur les relations, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. Nous avons établi une solide dynamique à l'échelle de notre banque et nous sommes impatients de vous faire part de nos plans détaillant la façon dont nous continuerons de croître. »

En vue d'appuyer les efforts de santé publique, la Journée des investisseurs CIBC sera un événement hybride qui aura lieu au nouveau siège social mondial, la Place de la Banque CIBC. Les investisseurs peuvent s'y inscrire et y participer en ligne en visitant notre site Web. Des renseignements supplémentaires y seront disponibles, notamment le programme de la journée et la liste des conférenciers.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 09:01 et diffusé par :