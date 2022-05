Avis aux médias - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera le nom des grandes gagnantes et des grands gagnants du concours J'ai une histoire à raconter de 2022





OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, annoncera le nom des grandes gagnantes et des grands gagnants du concours J'ai une histoire à raconter de 2022 du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Dans le cadre de ce concours annuel, le CRSH met au défi les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire de montrer à la population canadienne comment la recherche en sciences humaines a un impact positif sur nos vies, notre monde et notre avenir. Cette annonce publique aura lieu au cours du Congrès annuel des sciences humaines.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés de confirmer leur présence à l'avance en envoyant un courriel à [email protected].

Date : le 16 mai 2022



Heure : 14 h (heure de l'Est)



Lieu : événement virtuel diffusé en direct : https://youtu.be/kOIF-Un-x2k

Coordonnées

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :