ADC Therapeutics présentera des résumés lors du congrès hybride 2022 de l'Association européenne d'hématologie





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), annonce ce jour que les résultats de l'essai clinique pivot de Phase 2 du camidanlumab tésirine (Cami) chez des patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire ont été retenus pour une présentation orale lors du Congrès hybride 2022 de l'Association européenne d'hématologie (EHA2022), qui se tiendra virtuellement et à Vienne, en Autriche, du 9 au 12 juin 2022.

"Les données de notre essai pivot de Phase 2 en cours, qui démontrent l'efficacité et l'innocuité de Cami en monothérapie chez les patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire, demeurent encourageantes", a déclaré Joseph Camardo, DM, directeur médical d'ADC Therapeutics. "Alors que nous faisons progresser Cami vers une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (BLA), nous nous réjouissons de partager ces données avec la communauté des hématologues lors de l'EHA2022."

Les détails de la présentation orale d'ADC Therapeutics sont repris ci-dessous :

Camidanlumab tésirine : Mise à jour de l'efficacité et de l'innocuité dans une étude de Phase 2 ouverte, multicentrique, chez des patients atteints de lymphome hodgkinien classique récidivant ou réfractaire (R/R CHL)

Date et heure de la présentation : Vendredi 10 juin 2022, 11 h 45 - 12 h CEST // 5 h 45 - 6 h EDT

Titre de la session : Hodgkin lymphoma - Clinical

Salle : Hall A8

Code du résumé : S201

Présentateur : Carmelo Carlo-Stella, DM, Département des sciences biomédicales, Université Humanitas, et Département d'oncologie et d'hématologie, Hôpital de recherche IRCCS Humanitas, Milan, Italie

Les détails des présentations par affiches d'ADC Therapeutics sont repris ci-dessous :

Qualité de vie liée à la santé et tolérabilité du loncastuximab tésirine chez les patients à haut risque atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire et traités dans le cadre d'un essai clinique de Phase 2 (LOTIS 2)

Date et heure de la session : Vendredi 10 juin 2022, 16 h 30 - 17 h 45 CEST // 10 h 30 - 11 h 45 EDT

Lieu : Hall D

Code du résumé : P1717

Caractéristiques du monde réel et résultats cliniques chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B en rechute/réfractaire ayant reçu un traitement par Car-T

Date et heure de la session : Vendredi 10 juin 2022, 16 h 30 - 17 h 45 CEST // 10 h 30 - 11 h 45 EDT

Lieu : Hall D

Code du résumé : 1182

Caractéristiques et résultats cliniques dans le monde réel des lymphomes à grandes cellules B diffuses en rechute/réfractaires après l'échec du traitement par Car-T

Date et heure de la session : Vendredi 10 juin 2022, 16 h 30 - 17 h 45 CEST // 10 h 30 - 11 h 45 EDT

Lieu : Hall D

Code du résumé : 1181

Les titres des résumés d'ADC Therapeutics acceptés pour publication seulement sont repris ci-dessous :

Une étude ouverte de Phase 2 sur le loncastuximab tésirine en association avec le rituximab (LONCA-R) chez des patients inaptes ou fragiles atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) et précédemment non traités (LOTIS-9) [Essais en cours]

Projections de survie à long terme des patients traités par loncastuximab tésirine dans le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire (R/R)

Étude randomisée de Phase 3 du loncastuximab tésirine en association avec le rituximab (Lonca-R) comparé à l'immunochimiothérapie chez les patients atteints de DLBCL R/R (LOTIS-5) [Essais en cours]

Notez que les horaires et les lieux sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicament conjugué (ADC) composé d'un anticorps monoclonal qui lie le CD25 (HuMax®-TAC, sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD, qui tue la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25, et également aux Tregs exprimant CD25. La libération intratumorale de son ogive PBD peut également provoquer la mort des cellules tumorales voisines et il a également été démontré que les PBD induisent la mort immunogène des cellules. Toutes ces propriétés de Cami pourraient renforcer l'activité antitumorale à médiation immunitaire.

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1b, en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le DLBCL non spécifié, le DLBCL résultant d'un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L'essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d'une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d'autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L'approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d'un essai de confirmation.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

