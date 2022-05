ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022 - Pendant la campagne électorale, ONFR+ met en place un dispositif inédit en français, donnant ainsi une occasion unique aux francophones et francophiles de l'Ontario, de comprendre et de rester informés des enjeux qui animent cette élection





TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - TFO / ONFR+ propose au mois de mai une couverture inédite des élections provinciales : 3 débats en français et une soirée électorale. Le média d'information politique et culturelle confirme ainsi sa place de tribune de référence des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Permettant alors à la communauté d'être au fait des programmes des partis qui les représentent.

Une vitrine politique francophone en deux volets, en direct sur TFO et le web

Ces débats politiques permettant l'échange sur les réalités franco-ontariennes, auront lieu dans un premier temps à Toronto, le 17 mai, en collaboration avec Radio-Canada au studio de TVO, de 20 h à 21 h . L'animation de ce débat sera assurée par Gabrielle Sabourin, (Radio-Canada) et Rudy Chabannes. Par la suite, ONFR+ se rendra dans deux circonscriptions ontariennes francophones, pour offrir deux autres débats les 19 et 26 mai, successivement à Embrun et à Kapuskasing , de 19 h à 20 h. Pour ces derniers, Rudy Chabannes sera le seul chef d'orchestre.

Une couverture en profondeur menée par une équipe chevronnée

La soirée électorale du 2 juin (dossier de presse disponible sur demande) sera couverte en direct, depuis 6 duplex répartis en Ontario : à Sudbury, Glengarry-Prescott-Russell, Ottawa (Vanier/ Orléans). Ainsi qu'à Etobicoke, Hamilton et Toronto, chefs lieux des quartiers généraux des candidats Doug Ford, Andrea Horwath et Steven Del Duca.

À propos des animateurs et des experts

Stéphanie Chouinard, politologue et professeure agrégée de sciences politiques

Chroniqueuse à l'Actualité et l'Acadie Nouvelle, Dr. Stéphanie Chouinard est professeure adjointe de science politique au Collège militaire royal (Kingston) depuis 2017. Ses recherches portent sur les régimes linguistiques, les droits des minorités et des Autochtones, et le rapport entre droit et politique. Elle enseigne dans les domaines de la politique canadienne et de la politique comparée.

Rudy Chabannes, journaliste et animateur ONFR+ (TFO)

Journaliste chevronné, Rudy Chabannes détient près de vingt ans d'expérience dans la presse écrite. Successivement rédacteur, correcteur, chef de secrétariat de rédaction et journaliste sportif en France, il a immigré au Canada en 2016 et intégré ONFR+, en 2019. D'abord reporter à Toronto et à l'Assemblée législative de l'Ontario, il est devenu en 2021 rédacteur en chef de la plateforme d'information de Groupe média TFO.

Andréanne Baribeau, journaliste et co-animatrice ONFR+ (TFO)

Andréanne Baribeau est une réalisatrice et journaliste primée qui oeuvre dans la production médiatique depuis plus de quinze ans. Faisant ses débuts dans la presse écrite, elle s'est ensuite spécialisée en radio puis en télévision, occupant des postes de journaliste, réalisatrice, animatrice et productrice. Elle s'est jointe à Groupe Média TFO en 2015 et occupe actuellement le poste de réalisatrice-coordonnatrice à ONFR+. Elle est récipiendaire d'un prix Judith-Jasmin.

Yana Pigot, spécialiste marketing & médias sociaux ONFR+ (TFO)

Passionnée des médias sous toutes leurs formes, Yana Pigot a rejoint l'équipe des médias sociaux d'ONFR+ en 2021, après quelques années passées en Corée du Sud. Initialement juriste en droit d'auteur dans l'audiovisuel, elle s'est reconvertie dans le marketing numérique sans quitter son milieu de prédilection.

