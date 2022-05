Xebec annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - - Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («?Xebec »ou la «?Société?»), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, conformément aux exigences de la Bourse de Toronto, a annoncé les résultats du vote de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu virtuellement le jeudi 12 mai 2022.

Les sept (7) candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 31 mars 2022 (la « Circulaire?») ont été élus administrateurs de Xebec lors de l'assemblée annuelle des actionnaires. Chacun des administrateurs a été élu à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée annuelle des actionnaires.

Nom du candidat(e) Pour Abstention Votes Pourcentage Votes Pourcentage William Beckett 46,411,933 74.19% 16,144,974 25.81% Peter Bowie 45,546,639 72.81% 17,010,268 27.19% Sara Elford 52,170,335 83.40% 10,386,572 16.60% Brian Levitt 54,375,217 86.92% 8,181,690 13.08% Guy Saint-Jacques 47,532,315 75.98% 15,024,592 24.02% Francis Séguin 54,126,955 86.52% 8,429,952 13.48% Dimitrios (Jim) Vounassis 54,776,249 87.56% 7,780,658 12.44%



Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé au poste d'auditeur indépendant de Xebec jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Pour Abstention Votes Pourcentage Votes Pourcentage 49,528,897 76.92% 14,860,014 23.08%



En ce qui a trait au vote consultatif non-contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction, la majorité des votes exprimés par les actionnaires présents et représentés par procuration lors de l'assemblée se sont prononcés en faveur l'approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction tel que décrite dans la Circulaire, comme suit :

Pour Contre Votes Pourcentage Votes Percentage 46,496,782 74.33% 16,060,125 25.67%



Le rapport des résultats de votes à l'égard de tous les points ayant fait l'objet d'un vote à l'assemblée annuelle des actionnaires sera déposé sous peu auprès des autorités réglementaires.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L'entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la capture du carbone ainsi que pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote, le tout étant soutenu par un réseau de services portant la marque « XBC Flow Services ». En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, 17 centres de services de technologies propres et cinq bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

