Semaine de la police 2022 - Des policiers au service des citoyens

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la Semaine de la police, qui se déroule cette année du 15 au 21 mai sur le thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen ».

Ce thème a pour objectif de valoriser le rôle essentiel des corps de police pour assurer la sécurité de la population et de mettre en valeur les réalisations positives des policiers, notamment des aspects méconnus de la profession, des innovations et des partenariats. Pour l'occasion, les citoyens sont invités à participer aux différentes activités qui seront organisées afin de consolider les liens de confiance entre la population et les policiers sur l'ensemble du territoire québécois.

Citation :

« En cette Semaine de la police, je veux rendre hommage à ceux et celles qui assurent, au jour le jour, la sécurité de nos citoyens aux quatre coins du Québec. J'en profite aussi pour rappeler que la nature du travail policier, de plus en plus diversifié, nécessite des adaptations à de nombreux enjeux de société et de sécurité. C'est un métier exigeant, et comme les attentes des citoyens évoluent également, le fait de mutuellement mieux se comprendre permet une meilleure collaboration. Je suis fière de pouvoir compter sur des corps de police aussi compétents que ceux du Québec et les remercie de tout ce qu'ils font pour nous protéger. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La Semaine de la police existe depuis 1971 au Québec.

Pendant la Semaine de la police se tient la Journée de reconnaissance policière. Cet événement permet au ministère de la Sécurité publique d'exprimer sa gratitude et sa fierté envers les policiers du Québec en remettant des décorations et citations.

