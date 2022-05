Desjardins Groupe d'assurances générales publie sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité





LÉVIS, QC , le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG) a publié sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2021. Celle-ci souligne les initiatives de l'organisation pour favoriser le bien-être économique, environnemental et social de ses clients, de ses employés et de la collectivité en 2021.

Faits saillants de 2021

Notre engagement envers nos collectivités - En 2021, DGAG a engagé 5 387 040 $ en dons de bienfaisance, en commandites, en partenariats philanthropiques et en bourses d'études.

- En 2021, DGAG a engagé 5 387 040 $ en dons de bienfaisance, en commandites, en partenariats philanthropiques et en bourses d'études. La Croix-Rouge canadienne - Chez DGAG, nous croyons qu'il est primordial de fournir une aide financière importante aux collectivités touchées par des accidents ou des catastrophes naturelles. C'est pourquoi nous avons versé un total de 649 000 $ à la Croix-Rouge en 2021 seulement.

- Chez DGAG, nous croyons qu'il est primordial de fournir une aide financière importante aux collectivités touchées par des accidents ou des catastrophes naturelles. C'est pourquoi nous avons versé un total de 649 000 $ à la Croix-Rouge en 2021 seulement. Sécurité routière - DGAG s'engage à assurer la sécurité des routes en éduquant leurs usagers et en soutenant des organismes à but non lucratif tels que la Fondation de recherche sur les blessures de la route, Parachute et Arrive Alive. En 2021, DGAG a versé 860 000 $ pour travailler à réduire le nombre de blessures et de décès liés aux collisions routières.

- DGAG s'engage à assurer la sécurité des routes en éduquant leurs usagers et en soutenant des organismes à but non lucratif tels que la Fondation de recherche sur les blessures de la route, Parachute et Arrive Alive. En 2021, DGAG a versé 860 000 $ pour travailler à réduire le nombre de blessures et de décès liés aux collisions routières. Le Fonds d'assistance Desjardins - DGAG a créé ce fonds pour aider nos assurés et les membres de Desjardins au Québec s'ils sont victimes de sinistres qui ne sont pas couverts par leur police. En 2021, nous avons accordé 31 000 $ aux membres et clients par l'entremise de ce programme.

- DGAG a créé ce fonds pour aider nos assurés et les membres de Desjardins au Québec s'ils sont victimes de sinistres qui ne sont pas couverts par leur police. En 2021, nous avons accordé 31 000 $ aux membres et clients par l'entremise de ce programme. Banques alimentaires Canada - Ensemble, Desjardins Assurances et son réseau d'agents en Alberta , en Ontario et au Nouveau-Brunswick ont fait don de plus de 510 000 $ à Banques alimentaires Canada et à 61 autres banques alimentaires locales à travers le pays.

- Ensemble, Desjardins Assurances et son réseau d'agents en , en et au Nouveau-Brunswick ont fait don de plus de 510 000 $ à Banques alimentaires et à 61 autres banques alimentaires locales à travers le pays. Programme de subventions pour petites entreprises - Desjardins a soutenu les petites entreprises partout au Canada en investissant 3 M$ dans son Programme de subventions pour petites entreprises en 2021. Ainsi, 150 petites entreprises détenues et exploitées localement ont reçu 20 000 $ pour les aider à se remettre sur pied et à avoir une incidence positive sur nos collectivités à la suite de la pandémie.

- Desjardins a soutenu les petites entreprises partout au en investissant 3 M$ dans son Programme de subventions pour petites entreprises en 2021. Ainsi, 150 petites entreprises détenues et exploitées localement ont reçu 20 000 $ pour les aider à se remettre sur pied et à avoir une incidence positive sur nos collectivités à la suite de la pandémie. Le soutien au développement durable - Les filiales de DGAG offrent des rabais sur l'assurance auto et habitation aux clients qui conduisent des voitures écoénergétiques, hybrides ou électriques, et à ceux qui vivent dans des bâtiments LEED.

Pour en savoir plus sur ces initiatives et en découvrir d'autres, consultez la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de DGAG : Rapport de responsabilité sociale et coopérative. DGAG et ses filiales font partie du Mouvement Desjardins, et les initiatives de DGAG s'inscrivent dans le cadre du Rapport de responsabilité sociale et coopérative du Mouvement Desjardins.

À propos de Desjardins Groupe d'assurances générales

Fondé en 1944, DGAG est une composante du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière au Canada. Par l'intermédiaire de ses filiales, DGAG offre une gamme de produits d'assurance de dommages et de services complémentaires à plus de trois millions de clients partout au Canada.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :