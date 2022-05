Deux mondes entrent en collision à l'occasion de la rencontre entre les héros d'anime de DanMachi et ceux de KonoSuba : Fantastic Days à partir du 26 mai !





Aujourd'hui, l'éditeur de jeux numéro un, Nexon, a annoncé que son jeu de rôle (Role Playing Game, RPG) mobile gratuit, KonoSuba: Fantastic Days fera équipe avec la série populaire de « light novels » et de mangas, DanMachi, pour un événement croisé à durée limitée du 26 mai au 9 juin. Les mondes anime de KonoSuba : Fantastic Days et de DanMachi entrent en collision pour une rencontre inédite fantastique !

Dans DanMachi, un aventurier naïf de la ville d'Orario nommé Bell Cranel se lance dans une quête périlleuse sous la ville, dans des catacombes en forme de donjon, pour combattre des monstres et un pouvoir mystérieux. En cours de route, Bell rencontre Hestia, une déesse solitaire, et Ais Wallenstein, une puissante épéiste, ainsi que des nouveaux amis qui lui serviront de guides à travers le dangereux donjon. La collaboration entre KonoSuba: Fantastic Days et DanMachi sera l'occasion pour les Konofans d'apprendre à connaître les personnages et les scénarios uniques des mondes d'Axel et d'Orario.

Les Konofans peuvent se préinscrire du 12 au 25 mai ici. Une fois inscrits, les joueurs pourront gagner des récompenses spéciales en participant aux événements suivants organisés sur la page :

Préinscrivez-vous pour participer à l'Aventure ! : Plus le nombre de préinscriptions cumulées sera élevé, plus les récompenses seront intéressantes pour tous les joueurs ! Les joueurs pourront recevoir ces récompenses pour chaque étape de jeu franchie entre le 12 et le 25 mai.

: Profitez de 300 quartz supplémentaires par jour, en guise de bonus de compte à rebours, pendant la période allant du 21 au 25 mai. Bonus de connexion : Du 26 mai au 9 juin, profitez chaque jour de bonus de connexion à des événements de collaboration spéciaux, dont deux tickets de recrutement garantis 4?, un ticket de recrutement 10x gratuit et de nombreuses autres récompenses pendant la période de deux semaines !

La collaboration entre KonoSuba: Fantastic Days et DanMachi inclura les évènements suivants :

Rivalité entre déesses : Hestia, la déesse de DanMachi, affronte Aqua de Konosuba dans une nouvelle quête et une nouvelle histoire !

de DanMachi, affronte de Konosuba dans une nouvelle quête et une nouvelle histoire ! Missions de panel : Dans le cadre de cet événement de collaboration, une nouvelle fonctionnalité exclusive sera introduite avec des récompenses sous la forme de divers objets et de nouvelles pierres lors des missions de ramassage.

: Dans le cadre de cet événement de collaboration, une nouvelle fonctionnalité exclusive sera introduite avec des récompenses sous la forme de divers objets et de nouvelles pierres lors des missions de ramassage. De nouvelles Missions universelles attendent également les joueurs dont l'objectif commun et la progression dépendront du nombre de défaites du nouveau boss, le Minotaure.

attendent également les joueurs dont l'objectif commun et la progression dépendront du nombre de défaites du nouveau boss, le Minotaure. Un nouveau donjon stimulant attend les aventuriers intrépides !

Pour rester informés sur KonoSuba: Fantastic Days, rendez-vous sur Google Play ou l'App Store, et ne manquez pas de suivre @PlayKonoSuba sur Instagram et Twitter pour les toutes dernières infos !

À propos de DanMachi

Est-ce un tort de chercher des rencontres romantiques dans un donjon ? (également abrégé sous le nom de DanMachi) est basé sur le « light novel » du même nom de Fujino Omori qui s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. L'histoire suit Bell Cranel, au visage poupin, qui gagne en maturité au fur et à mesure de ses aventures dans une ville géante appelée Orario, et de son exploration de l'immense labyrinthe « Donjon » niché sous cette ville.

À propos de KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basé sur la série anime populaire « KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! » (KonoSuba : Sois béni monde merveilleux !), KonoSuba: Fantastic Days (KonoSuba : Les jours fantastiques) est un jeu de rôle gratuit pour iOS et Android, doté de toute une collection de personnages. Mettant en vedette des personnages prisés par les fans, notamment Kazuma Satou, Aqua, Megumin et Darkness, le jeu suit le scénario d'origine et comprend également des personnages sur mesure créés exclusivement pour le jeu. L'an dernier, le lancement japonais de KonoSuba: Fantastic Days a rencontré un grand succès, recevant des éloges des joueurs et de la communauté de fans de KonoSuba.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America a le même esprit pionnier et d'innovation que sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, et conçoit les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

