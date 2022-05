RE/MAX de Francheville collectera pour l'Opération Enfant Soleil : ce samedi 14 mai entre autres à Shawinigan et à Trois-Rivières





Une centaine de courtiers se mobiliseront pour cet événement

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Poursuivant une longue tradition, la collecte annuelle de rue de RE/MAX de Francheville pour l'Opération Enfant Soleil se déroulera ce samedi 14 mai à Shawinigan et à Trois-Rivières ainsi que dans huit municipalités environnantes le 14 et le 15 mai*. De 9h à 17h, une centaine de courtiers ainsi que plusieurs dizaines de bénévoles solliciteront la générosité des Mauriciens pour aider les enfants malades de partout au Québec.

« Redonner à la communauté est primordial pour nous, explique Anne Beaumier, fondatrice et directrice de RE/MAX de Francheville. Or, la cause de l'Opération Enfant Soleil fait partie de notre identité, car notre agence y est associée depuis 35 ans. Nous avons recueilli à son bénéfice plus de 1 million de $. Chaque année, nous travaillons très fort pour déployer une récolte de dons de cette envergure. J'ai d'ailleurs été témoin de l'aide directe de l'Opération Enfant Soleil lorsque mon fils Mathieu n'avait que quelques jours de vie. Il est aujourd'hui âgé de 23 ans. »

Jusqu'au 6 juin prochain, il sera aussi possible de se procurer pour 12 $ un billet donnant la chance de remporter une toute nouvelle maison Bonneville Loukian de 500 000 $. Les billets sont disponibles à Jedonneenligne.org.

Tous les dons (argent et vente de billets) sont remis à l'Opération Enfant Soleil, puis distribués dans les hôpitaux pédiatriques et les pédiatries régionales partout au Québec.

« La pandémie a fait vivre des années difficiles à plusieurs personnes, conclut Anne Beaumier. Pour cela, nous souhaitons propager une petite dose de bonheur sur les voies publiques afin de recueillir une somme record destinée aux enfants malades. Nous espérons mobiliser nos courtiers et la population mauricienne et du centre du Québec dans le but de soutenir une cause qui nous tient à coeur. »

* Lieux de collecte des 10 villes participantes

Shawinigan

Angle 105e avenue/121e rue

Angle Champlain/Summit

Angle Carier/Trudel

Angle de Grand-Mère/17e rue

Angle 5e Avenue/17e rue

Trois-Rivières

Angle Des Prairies/du Parc

Angle Des Ormeaux/Chapleau

Angle Des Chenaux/Des Bouleaux

Angle Des Cyprès/ Chanoine-Moreau

Angle Côte Rosemont/ Laflamme

Angle Côte Richelieu/Marion

Charrette

Angle Notre-Dame/1er rang

Gentilly

Boulevard Bécancour et Avenue Hirondelle

St-Célestin

Angle Marquis/Houde

St-Étienne-des-Grès

Angle Principale/Des Dalles

St-Grégoire

Boulevards Port-Royal et Des Acadiens

St-Mathieu-du-Parc

Route 351

St-Narcisse

Angle Principale/Route 352

St-Paulin (seulement le dimanche 15 mai)

Angle Lotinville/Laflèche

À propos de RE/MAX de Francheville

RE/MAX de Francheville, c'est plus de 100 courtiers au service de leurs clients en Mauricie. Ils réalisent plus de 60% des transactions immobilières de la région. Très engagée dans la cause des enfants malades et l'Opération Enfant Soleil, l'agence figure toujours en tête du réseau RE/MAX Québec, ayant récolté plus de 1 million$ depuis 35 ans.

SOURCE RE/MAX de Francheville

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :