/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée de la FPSS-CSQ pour préparer la prochaine négociation - Les syndicats du soutien scolaire de la région revendiquent des emplois de meilleure qualité/

Avis aux médias - Tournée de la FPSS-CSQ pour préparer la prochaine négociation - Les syndicats du soutien scolaire de la région revendiquent des emplois de meilleure qualité





SAGUENAY, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, et les présidentes du Syndicat régional des employés de soutien (SRES-CSQ), Sandrine Hovington, du Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière (SPSSJ-CSQ), Nancy Gagnon, et du Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (SPSSPB-CSQ), Valérie Savard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse, le vendredi 13 mai 2022, à 10 heures.

La conférence de presse a pour but de faire le point sur les attentes du personnel de soutien scolaire de la région à l'approche d'une nouvelle ronde de négociations dans le secteur public.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la FPSS-CSQ et des syndicats de soutien scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Sandrine Hovington, présidente du SRES-CSQ

Nancy Gagnon, présidente du SPSSJ-CSQ

Valérie Savard, présidente du SPSSPB-CSQ



DATE : Le vendredi 13 mai 2022



HEURE : 10 h



OÙ : La Saguenéenne - Hôtel et Centre de Congrès

250, rue des Saguenéens, Chicoutimi

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

Profil du SRES-CSQ

Le Syndicat régional des employés de soutien représente 900 membres qui travaillent au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 44 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil du SPSSJ-CSQ

Le Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière représente 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire De La Jonquière. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 36 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil du SPSSPB-CSQ

Le Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets représente 550 membres qui travaillent au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 39 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

