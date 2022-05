/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne tiendra un point de presse pour faire le bilan des réunions auxquelles il a participé en Allemagne et en Belgique/





OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, tiendra un point de presse par téléconférence le 13 mai. Il présentera un résumé des rencontres auxquelles il a participé en compagnie de ses homologues internationaux et de chefs d'entreprise lors de ses visites en Allemagne et en Belgique. Il parlera notamment de la réunion des ministres responsables du numérique du G7, qui a eu lieu à Düsseldorf, en Allemagne, les 10 et 11 mai.

Date : Le vendredi 13 mai 2022

Heure : 9 h (heure de l'Est) / 15 h (heure de l'Europe centrale [heure de Bruxelles])

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la téléconférence sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE afin d'obtenir le numéro à composer.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :