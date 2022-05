CCI Global va occuper le plus grand centre de contact du Kenya à Tatu City





TATU CITY, Kenya, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- CCI Global, le plus grand opérateur international de centres de contact en Afrique, va s'installer dans des bureaux ultramodernes construits spécialement à Tatu City, créant ainsi plus de 4 000 emplois pour les Kényans.

Le bâtiment de CCI sera construit par Gateway Real Estate Africa (GREA), une société immobilière privée spécialisée dans la construction clé en main. La tour de cinq étages est conçue tout spécialement pour CCI, avec des installations de formation et un centre de carrière pour accueillir les nouveaux employés.

CCI a connu une croissance rapide au Kenya depuis son introduction sur le marché en 2016, se spécialisant dans l'exploitation de centres de contact multicanaux sortants, entrants et de dialogue en direct, fournissant des services à des marques internationales de premier plan, principalement dans les secteurs de l'industrie mobile, de la technologie, des télécommunications et de la finance.

L'expansion de CCI intervient dans un contexte de demande sans précédent de la main-d'oeuvre jeune et hautement qualifiée de l'entreprise au Kenya, qui a augmenté à plus de 2 000 agents au cours des 12 derniers mois. Cet immeuble de Tatu City, dont l'achèvement est prévu pour le quatrième trimestre 2023, doublera la capacité de l'entreprise pour atteindre plus de 4 000 bureaux sur un seul site.

« L'activité de CCI au Kenya, qui est destinée à des marques américaines, britanniques, australiennes et autres marques internationales bien connues, continue de s'accélérer, grâce à notre main-d'oeuvre dynamique, à l'assurance qualité et à l'excellence opérationnelle », a déclaré Mark Chana, directeur de l'exploitation de CCI. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de construire les locaux de CCI à Tatu City, dans un environnement favorable aux affaires qui met l'accent sur le bien-être de nos employés. »

Le centre de contact de CCI fournira des services d'externalisation des processus d'affaires ou BPO, qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie du client, qu'il s'agisse d'interactions vocales traditionnelles ou numériques.

L'immeuble de bureaux de catégorie A, qui compte cinq étages et deux niveaux de parking souterrain, sera le point d'ancrage de Tatu Central, le quartier d'affaires de Tatu City.

« Le bâtiment a été conçu spécialement pour CCI, avec de grandes surfaces pour des opérations de centre d'appels flexibles, des ascenseurs rapides pour des changements d'équipe sans heurts, une lumière naturelle abondante et le bien-être des employés au coeur du projet », a déclaré Greg Pearson, cofondateur et PDG de GREA. « Nous sommes heureux de réaliser ce bâtiment spectaculaire pour un client de classe mondiale comme CCI en Afrique. »

Dans le cadre de ce développement, Tatu City, qui est détenue et développée par Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, construira un centre de transport pour accueillir les milliers d'employés de CCI.

« L'écosystème de Tatu City - qui comprend des logements, des entreprises, des écoles, des parcs et autres commodités - est le lieu idéal pour les activités et les employés de CCI », a déclaré Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour. « Premier arrivé sur tous les plans, CCI incarne la délocalisation mondiale des entreprises des zones urbaines encombrées vers des environnements décentralisés comme Tatu City, qui offrent des solutions de type "vivre-travailler-se divertir" aux employés comme aux investisseurs. »

L'immeuble de CCI à Tatu City est le dernier d'un partenariat stratégique établi entre GREA et Rendeavour, qui couvre les développements commerciaux, d'entreposage et de logistique dans les nouvelles villes de Rendeavour en Afrique de l'Est et de l'Ouest.

CCI Global est le plus grand fournisseur africain de services de gestion de la clientèle sur le marché international. Le groupe CCI fournit des services d'externalisation des processus d'affaires, notamment des stratégies de vente, de service et de gestion numérique de la clientèle à certaines des plus grandes marques du Royaume-Uni, d'Australie et d'Afrique dans les secteurs de la technologie mobile, des télécommunications, des services financiers, de la vente au détail et des loisirs.

Gateway Real Estate Africa est une société privée de développement immobilier spécialisée dans la construction clé en main de logements pour des entreprises multinationales et des détaillants souhaitant étendre leurs activités sur le continent africain. Pour les investisseurs admissibles, Gateway Real Estate Africa offre une exposition immobilière directe à des flux de revenus locatifs à rendement élevé libellés en dollars américains et à un solide potentiel de croissance.

Tatu City est une nouvelle ville de près de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi et comprenant des résidences, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des centres médicaux, des espaces naturels et de loisirs, conçus pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent chaque jour. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, un éventail de résidences adaptées à tous les revenus et plus de 60 entreprises prospèrent dans la première Zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kenyans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni déplacements sur de longues distances.

