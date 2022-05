Lancement officiel du ZTE Axon 40 Ultra en Chine





SHENZHEN, Chine, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Axon 40 Ultra, un smartphone de premier rang qui se démarque une technologie de caméra sous-écran (UDC) grandement améliorée et une technologie de photographie computationnelle multi-caméra révolutionnaire. Équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1, le ZTE Axon 40 Ultra est « conçu pour offrir une expérience spectaculaire », et l'excellence de son écran, de sa qualité d'image et de sa performance permet au modèle de fournir l'expérience de smartphone ultime.

Une technologie UDC nouvelle génération qui produit des images spectaculaires

En tant que pionnier de la technologie des caméras sous-écrans, ZTE se trouve constamment à l'avant-garde de la tendance du plein écran. Basé sur les précédents produits UDC de premier rang de ZTE et issu de la troisième génération de produits dotée de la technologie UDC améliorée, l'Axon 40 Ultra apporte de grandes innovations. Avec son écran entièrement intégré, le ZTE Axon 40 Ultra représente le point culminant du smartphone sans bord.

La zone UDC de l'écran présente une densité de 400PPI, et la surface totale de l'écran est équipée d'un arrangement en diamant bleu offrant un effet d'intégration visuelle encore meilleur. Parallèlement, le modèle est doté de la première technologie indépendante de commande de pixels de façon à garantir que chaque unité de pixels est pilotée par un circuit de pixels indépendant, permettant à l'écran d'afficher des images encore plus claires. Le câblage transparent distribué du circuit élimine l'entassement de circuits au bord de l'écran de la zone UDC, offrant une image encore plus fluide. En outre, la puce d'affichage UDC Pro a été mise à niveau par l'intégration d'une version améliorée de l'algorithme MRC, par l'amélioration des pixels intelligents et par une technologie d'optimisation intelligente de l'affichage, en vue de créer une image plus précise et plus synchronisée. Avec un nouvel écran amélioré et un affichage impeccable, le ZTE Axon 40 Ultra offre une expérience encore plus immersive et fournit des images spectaculaires à chaque clin d'oeil.

La qualité d'image de la caméra avant a elle aussi été considérablement rehaussée. Le ZTE Axon 40 Ultra est équipé d'une caméra sous écran avant de 16 mégapixels. Celle-ci peut atteindre un effet d'infusion de pixels de 2,24 ?m, ce qui renforce la sensibilité à la lumière de la zone UDC. L'algorithme Selfie 3.0 utilise une technologie d'IA avec apprentissage profond pour réduire le bruit et étalonner les images en temps réel dans différents environnements lumineux. L'algorithme peut, par exemple, réduire le brouillard ou l'éblouissement de manière intelligente afin d'améliorer considérablement la clarté et la transparence des images. De plus, la fonction Smart Makeup peut apporter des améliorations supplémentaires à la qualité d'image des photos de visage.

La configuration de l'écran, digne des modèles phares, suscite encore plus d'enthousiasme. Le ZTE Axon 40 Ultra est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,8 pouces prenant en charge une résolution de 1116*2480 FHD+. Grâce à une luminosité de pointe pouvant atteindre 1 500 nit, une couverture totale de la large gamme de couleurs DCI-P3, une profondeur de couleur 10bit et un affichage à 1,07 milliard de couleurs, l'écran offre des couleurs et une clarté spectaculaires. En outre, ce grand écran sans bord exceptionnel prend entièrement en charge la fréquence de rafraîchissement élevée intelligente de 120 Hz et la fréquence d'échantillonnage tactile de 360 Hz. La fonction de gradation par modulation de largeur d'impulsion (PWM) à haute fréquence de 1 440 Hz permet de réduire efficacement le scintillement de l'écran lorsqu'il affiche des images sombres. En conjonction avec la certification TÜV Rheinland Eyesafe d'émission de lumière bleue réduite, la fonction de gradation offre une protection oculaire hautement efficace.

Le système Trinity à trois caméras primaires offre des prises de vue spectaculaires sous tous les angles

Outre l'écran sans bord qui permet aux utilisateurs de « profiter pleinement du spectacle », le ZTE Axon 40 Ultra dispose de caméras primaires profondément améliorées. La nouvelle configuration combine trois caméras primaires, dont une caméra « humanity » de 64 mégapixels, une caméra primaire ultra grand-angle de 64 mégapixels et une caméra primaire avec téléobjectif à périscope de 64 mégapixels, offrant le meilleur système de triple caméra de l'industrie. Alimentée par de multiples fonctions de photographie informatique à puissance inégalée, cette configuration fait du ZTE Axon 40 Ultra le smartphone phare idéal pour « capturer le spectacle de la vie ».

La caméra primaire de 64 mégapixels et la caméra primaire ultra-grand-angle sont équipées de deux capteurs Sony IMX787, une première dans l'industrie. Grâce à cette configuration, le ZTE Axon 40 Ultra peut offrir une mise au point omnidirectionnelle double plein pixel, ce qui se traduit par une mise au point plus rapide et plus précise. Plus précisément, la caméra « humanity » de 64 mégapixels, dotée d'un objectif 7P et d'une grande ouverture de f/1,6, adopte une distance focale équivalente à 35 mm pour produire un effet de flou optique au niveau matériel. La caméra primaire ultra-grand-angle, adoptant une distance focale équivalente à 16 mm avec un objectif macro autofocus de 4 cm, combine les fonctions de capture grand-angle et macro, pour une distorsion ultra-faible sur la surface incurvée. La troisième caméra primaire, dotée d'un téléobjectif à périscope, adopte une distance focale équivalente à 91 mm et possède une fonction de zoom optique 5,7x allant du grand angle au téléobjectif. Munie d'une stabilisation d'image complète de calibre Steadicam, la caméra combine la stabilisation optique OIS et la stabilisation optique EIS pour offrir d'excellentes performances à chaque cliché.

Les fonctions de photographie informatisée ont elles aussi été améliorées. Contrairement aux smartphones équipés de trois caméras primaires ayant la même densité de pixels, le ZTE Axon 40 Ultra est le seul smartphone de l'industrie capable de filmer en 8k ultra-haute définition avec toutes ses caméras primaires. Il est également le seul smartphone à trois caméras primaires capable de prendre des instantanés avec toutes ses caméras primaires, ce qui lui permet de capturer des objets en mouvement grâce un algorithme d'obturation adaptatif personnalisé. Enfin, le ZTE Axon 40 Ultra est le seul smartphone de l'industrie qui prend en charge la mise au point préréglée avec toutes ses caméras primaires. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de prérégler manuellement la distance de mise au point avant de prendre des photos, réduisant ainsi les temps de réglage.

En outre, le téléphone possède une fonction robuste de capture vidéo nocturne encore meilleure. L'algorithme de vidéographie unique alimenté par l'IA peut améliorer la luminosité de l'image, améliorer la résolution des vidéos filmées dans les lieux sombres, réduire le bruit et restaurer réellement les informations relatives à la couleur. Le ZTE Axon 40 Ultra propose plusieurs modes de photographie de ciel nocturne, tels que Smart Moon, Star Photography Algorithm et AI constellation, permettant aux utilisateurs de prendre des images nocturnes supérieures. Outre un système de couleurs d'image et des filtres puissants humanistes (filtre noir et blanc Bresson, filtre cinématographique, etc.), le ZTE Axon 40 Ultra propose une variété de scénarios de photographie et de vidéographie qui offrent aux utilisateurs une expérience photographique amusante.

Une performance de pointe et un design élégant qui ne cessent d'éblouir

Conçu pour offrir des performances spectaculaires, le ZTE Axon 40 Ultra intègre notamment la configuration phare du nouveau Snapdragon 8 Gen 1, un stockage UFS 3.1 et une mémoire LPDDR5 RAM. En outre, ce smartphone phare dispose d'une technologie de refroidissement liquide VC (ou refroidissement par chambre à vapeur) qui lui permet d'atteindre un niveau de performance maximal. La surface totale de la zone de dissipation de la chaleur du dispositif à neuf couches atteint 36 356 mm2. Appuyé par le nouveau vaporisateur de refroidissement liquide VC à double canal, le système de conductivité thermique rapide, conçu en cascade, a vu sa capacité de conductivité thermique fortement augmentée de 400 %. Par ailleurs, la capacité d'absorption de la chaleur de la chambre de vapeur à changement de phase, dotée de micro-nano cavités de graphène de calibre aérospatial, a été augmentée de 140 %. Son efficacité en matière de conductivité thermique a été multipliée par 300, fournissant au ZTE Axon 40 Ultra une dissipation rapide de la chaleur ainsi que des performances fluides.

Pour une expérience de jeu encore meilleure, le ZTE Axon 40 Ultra est aussi muni de la technologie Snapdragon Sound, de deux haut-parleurs stéréo DTS, d'un moteur linéaire à axe X et d'une fréquence d'image élevée de 90/120 images par seconde. Combinées, ces caractéristiques offrent aux utilisateurs une expérience audio et opérationnelle considérablement améliorée. En outre, grâce à sa puce de sécurité dédiée, ZTE Axon 40 Ultra prend entièrement en charge le chiffrement matériel afin de mieux protéger la sécurité du système.

Sur le plan du design, le ZTE Axon 40 Ultra présente une conception intégrée épurée et esthétique qui respire l'élégance. Outre un écran cascade ultra-incurvé à 71 degrés, l'appareil présente un degré de flexion ultra-profond de 3,9 mm qui le rend plus confortable à tenir. En plus de cela, les caméras arrière sont logées dans le premier panneau de verre sans cadre de l'industrie, qui « masque » parfaitement la surface métallique de l'appareil. Ce nouveau smartphone phare est disponible en deux couleurs : Chinese Ink et Dunhuang Orange.

Le ZTE Axon 40 Ultra sera disponible à la vente en Chine continentale à compter du 13 mai.

