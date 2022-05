Le sondage Spot by NetApp indique que les organisations continuent de prioriser l'optimisation cloud, tout en rencontrant encore des défis





NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd'hui les résultats du Cloud Infrastructure Report (Rapport annuel sur les infrastructures cloud) qui se fonde sur un sondage mené auprès de décideurs commerciaux et informatiques dans le secteur du cloud public. Le rapport de Spot by NetApp, qui s'inscrit dans la continuité du sondage annuel mené précédemment par CloudCheckr suite à son acquisition par NetApp, souligne l'état actuel de la gestion cloud et la manière dont les organisations s'efforcent d'optimiser leurs environnements.

Une tendance clé apparue dans le rapport a souligné que si les entreprises continuent d'accélérer l'adoption du cloud, un grand nombre considère qu'elles n'optimisent pas efficacement leurs infrastructures. Les entreprises répondent à cela via le développement de programmes internes, tels que des Centres d'excellence cloud (Cloud Centers of Excellence, CCoE) et le FinOps, des engagements d'achats cloud, des outils, et une aide externe (ex. : fournisseurs de services gérés). Bien que plusieurs répondants aient indiqué qu'ils n'étaient pas encore tout à fait au point dans ces domaines, ceux qui ont déployé et développé avec succès des programmes ont déclaré avoir constaté une amélioration de l'agilité, de l'efficacité et de la gouvernance dans le cadre de leur parcours cloud.

« D'après les résultats, bien que les entreprises aient rapidement adopté le cloud, les départements informatiques continuent de chercher des moyens d'accroître la valeur et le RSI de leurs investissements cloud », a déclaré Anthony Lye, vice-président exécutif et directeur général des services de cloud public chez NetApp. « En outre, les organisations indiquent clairement que les coûts du cloud, la sécurité, l'automatisation et l'optimisation des ressources demeureront des préoccupations majeures. Les entreprises axées sur le cloud les plus susceptibles de réussir mettront en oeuvre les stratégies, solutions technologiques et relations de partenariat appropriées, afin de gérer les coûts et réduire la complexité. »

Principales conclusions du Rapport sur les infrastructures cloud 2022 de Spot by NetApp :

Le travail autour de la gestion du cloud et des coûts est toujours en cours

La confiance quant à la visibilité des coûts de cloud public a diminué l'an dernier ; 21 % des répondants étaient « très » confiants en 2022, soit une baisse par rapport à 2021 où ce chiffre s'élevait à 31 %.

62 % des répondants se concentreront sur la gestion des coûts en 2022.

Bien que 96 % affirment que le FinOps est important pour la réussite du cloud, seulement 10 % ont une pratique FinOps bien établie.

À l'heure où les investissements dans les infrastructures de cloud public s'intensifient et où le nombre d'utilisateurs cloud augmente, il convient d'examiner attentivement la valeur commerciale tirée de ces ressources. L'accent continu porté sur l'amélioration de la gestion des coûts cette année, ainsi que le rôle du FinOps pour y parvenir, est d'autant plus important au sein des grandes entreprises.

La gestion des opérations cloud prendra de l'ampleur en 2022

Les objectifs de transformation pour 2022 incluent l'augmentation de l'utilisation de la technologie cloud (63 %), la migration de services supplémentaires vers le cloud (52 %) et l'optimisation des coûts du cloud (50 %).

90 % des répondants affirment posséder ou prévoir d'établir un Centre d'excellence cloud (Cloud Center of Excellence, CCoE).

61 % des répondants qui possèdent actuellement un CCoE indiquent que leurs responsabilités s'intensifieront en 2022.

Les entreprises doivent continuer de prendre des mesures, même après la migration vers le cloud, pour optimiser leur investissement dans le cloud. Les répondants possédant un CCoE bien établi ont déclaré constater davantage de bénéfices et de valeur par rapport à ceux qui possèdent des CCoE moins établis.

Les MSP jouent un rôle clé dans les opérations cloud

71 % des répondants ont recours à un MSP pour leurs opérations cloud.

100 % des entreprises qui travaillent avec un MSP pour leurs opérations cloud affirment tirer profit de cette relation d'affaires.

83 % des entreprises qui travaillent avec un MSP pour leurs opérations cloud font appel à lui pour leur pratique FinOps.

Lorsque les MSP assument un rôle de leadership plus important dans l'exploitation des environnements cloud de leurs clients, les organisations informatiques déclarent constater une valeur supérieure. Ceci reflète l'impact des investissements des MSP dans le développement de leurs services opérationnels de cloud, tels que l'optimisation des coûts, la sécurité, la conformité et la gestion des actifs.

Méthodologie

En février 2022, un sondage en ligne a été envoyé à plusieurs sources indépendantes d'acteurs informatiques et commerciaux responsables d'infrastructures de cloud public, telles qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, et Google Cloud. Au total, 305 personnes ont répondu au sondage. Les participants représentaient un large éventail de postes, de tailles d'entreprises, d'industries et de niveaux d'emploi. Certaines questions posées dans les sondages de 2017, 2019 et 2021 ont été posées à nouveau pour étudier l'évolution des tendances.

