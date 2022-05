/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grande manifestation de solidarité devant Novago à Joliette/





JOLIETTE, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Plusieurs syndicats de Lanaudière et de régions voisines seront représentés lors d'une manifestation devant le site de Novago à Joliette. La CSN dénonce la coopérative qui laisse ses employé-es de Joliette sur le trottoir depuis plus de six mois et négocie durement avec ses employé-es du BMR de Saint-Tite. La présidente de la CSN ainsi que plusieurs élus régionaux et nationaux seront sur place et prendront la parole.

Quand : le 13 mai à 12 h 45



Où : 839 rue Papineau, Joliette



Qui : Nicole Lambert, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière-CSN





Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN

Isabelle Gélinas, v.-p. du Conseil central du Coeur du Québec-CSN

Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce-CSN

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Véronique Hivon, députée de Joliette

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Coop Lanaudière-CSN rassemble 25 membres affiliés au Conseil central de Lanaudière-CSN qui regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière. Le syndicat est également affilié à la Fédération du commerce-CSN qui compte 30?000 membres regroupés au sein de 360 syndicats oeuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

