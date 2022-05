/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant un investissement pour mieux soutenir les activités récréatives, sportives, physiques et de plein air/

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procédera à une annonce concernant...

Corporation Savaria («?Savaria?») un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procédera à une annonce concernant...