CasinoAlpha nomme Alex Bobes au poste de directeur des nouvelles technologies

BUCAREST, Roumanie, 13 mai 2022 PRNewswire/ -- En mai 2022, le conseil d'administration de CasinoAlpha a annoncé la nomination d'Alex Bobes au poste de directeur des nouvelles technologies. Cette nomination devrait apporter de nouvelles améliorations dans le domaine du casino virtuel.

CasinoAlpha est une base de données d'audit de casinos virtuels multimarchés. L'entreprise attribue des notes aux exploitants de casinos virtuels et à leurs produits. À partir de ces notes, ils sont en mesure d'établir des comparaisons des différentes options et de choisir la meilleure, de façon personnalisée.

En raison de la nature de leur travail, les bases de données doivent être fluides, et en mesure d'intégrer un large volume d'informations en les filtrant de façon intelligente.

Ainsi, la nomination d'Alex Bobes est une initiative ingénieuse. Avec plus de 13 ans d'expérience dans la technologie et l'innovation, il s'engage à exploiter les capacités de l'IA et de la blockchain au profit de l'entreprise et de ses utilisateurs.

Cela ne manquera pas d'impacter positivement l'industrie dans son ensemble.

CasinoAlpha fait les choses différemment

Les avis, les bonus et le marketing intensif sont surfaits aujourd'hui. Avec l'aide de CasinoAlpha, un utilisateur non enregistré peut utiliser gratuitement des filtres, des boutons et des options pour trouver le casino ou l'offre qu'il souhaite, selon ses besoins spécifiques.

Il peut s'agir de personnaliser la recherche par type de jeu, par titre de jeu précis, par limite de budget, par type de casino, etc. Ceux-ci peuvent évoluer avec l'industrie.

Si les utilisateurs ne veulent pas explorer les listes avec une approche tech, ils peuvent explorer le site de façon traditionnelle en parcourant et en lisant les rubriques.

CasinoAlpha est le dernier produit d'Extremoo Group

Extremoo Group a accumulé 6 ans d'expérience dans le jeu d'argent en ligne, en respectant les normes strictes des autorités compétentes dans l'UE, en Amérique du Nord et en Océanie.

Ils sont actuellement présents sur les marchés suivants :

Royaume-Uni

Irlande

Nouvelle-Zélande

Canada

Roumanie

De nouvelles expansions sont à prévoir. Non seulement l'équipe se développe, mais les principes qui construisent les projets se renforcent avec le temps.

Depuis toujours, il s'agit de fournir une information manquante, nécessaire à une utilisation sécurisée.

L'équipe est guidée par des valeurs communes:

Un professionnalisme à tous égards

Le maintien d'une bonne réputation

L'avancement professionnel fondé sur le juste mérite

