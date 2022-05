DSers et Oberlo s'associent pour améliorer l'expérience de dropshipping grâce à une nouvelle solution de migration de données





NEW YORK, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- DSers, fournisseur de solutions de e-commerce de premier plan, s'est associé à Oberlo pour lancer une nouvelle solution de migration de données permettant aux e-commerçants de Shopify de profiter d'une expérience dropshipping améliorée grâce à DSers en quelques minutes. L'outil de migration sera mis à la disposition des commerçants le 12 mai à 8 h.

En tant que partenaire de confiance d'Oberlo, DSers offre tout ce dont les commerçants ont besoin pour développer leur activité, y compris une intégration renforcée avec AliExpress, le traitement des commandes groupées et a aidé plus de 150 000 vendeurs Shopify. Oberlo et DSers ont travaillé en étroite collaboration pendant des mois sur la recherche et le développement de l'outil de migration pour s'assurer qu'aucune donnée ne se perde et que la transition soit aussi fluide que possible.

En quelques clics, les utilisateurs d'Oberlo peuvent rapidement transférer leurs données d'Oberlo vers DSers en toute sécurité. Les commerçants doivent simplement se connecter à l'application Oberlo et cliquer sur « Migrer vers DSers maintenant » sur leur tableau de bord. Une série de questions guideront ensuite les utilisateurs tout au long de la migration, après quoi les commerçants pourront accéder à leurs anciennes fonctions de compte Oberlo dans DSers et traiter tous les produits et commandes qui ont été transférés. Pour plus de commodité, les commerçants peuvent choisir de migrer instantanément ou de planifier une date de migration.

DSers est le partenaire officiel d'AliExpress et offre aux vendeurs une interface plus rapide et plus précise, des fonctionnalités puissantes, un excellent rapport qualité-prix et un support client hors pair, 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. Grâce à une technologie de reconnaissance d'image précise et à un vaste centre de ressources sur la chaîne d'approvisionnement, les commerçants peuvent télécharger rapidement des photos de produits pour trouver et comparer les prix et les cotes des fournisseurs qui vendent des produits semblables. Le système d'optimisation des commandes développé par DSers aide également les utilisateurs à améliorer le taux de commandes placées avec succès.

DSers propose une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs d'Oberlo, y compris la possibilité de gérer plusieurs boutiques. Les commerçants peuvent également intégrer leur magasin à PayPal pour synchroniser automatiquement les numéros de suivi des commandes. Enfin, la suite marketing intégrée de DSers permet aux commerçants de créer rapidement des offres « un acheté, un offert » et des offres groupées pour augmenter les revenus.

Pour plus d'informations, consultez https://www.dsers.com/features.

À propos de DSers

DSers est une société leader en solutions de e-commerce avancées. Depuis 2018, DSers a été installé près d'un million de fois, traité 150 millions de commandes dans le monde et obtenu plus de 6 300 avis cinq étoiles sur Shopify.

