Bosonic annonce la nomination de l'ancienne spécialiste des services financiers de Bloomberg, Ushma Parmar, au poste de directrice des ventes institutionnelles





SAN FRANCISCO, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bosonic, une entreprise d'infrastructure décentralisée des marchés financiers (dFMI), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ushma Parmar au poste de directrice des ventes institutionnelles.

Ushma Parmar est responsable de mettre en oeuvre de la stratégie visant à favoriser l'acquisition de clients institutionnels dans le cadre de l'expansion du réseau Bosonic Networktm. Elle se concentrera sur l'accroissement du nombre de clients institutionnels de Bosonic parmi les fonds spéculatifs, les banques privées, les courtiers négociants et les banques qui investissent dans les actifs numériques et les marchés des cryptomonnaies.

Ushma Parmar met à la disposition de Bosonic plus de 20 ans d'expérience dans la technologie financière et les services de données. Elle a commencé sa carrière dans le domaine des swaps de taux d'intérêt et de devises au sein de JP Morgan, avant de travailler chez Bloomberg LP, améliorant ainsi ses connaissances et son expérience commerciale dans divers secteurs du marché. Elle a dirigé l'une des équipes commerciales européennes chargées de vendre l'accès à la plateforme de trading anonyme de DMA, Bloomberg Tradebook ; elle a également dirigé les équipes commerciales au sein des systèmes de gestion des commandes multiactifs chez Bloomberg.

Plus récemment, Ushma Parmar a dirigé l'équipe New Business Sales de Symphony Communications. Avec une vaste expérience dans la création et la direction d'équipes de vente régionales, ainsi qu'une profonde connaissance de l'industrie et de la clientèle, Ushma Parmar est en mesure d'accélérer la stratégie de croissance de Bosonic et de lui permettre de poursuivre sur la voie de la réussite.

Jason Nabi, directeur des revenus de Bosonic, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ushma dans notre équipe en pleine expansion. En attirant les meilleurs talents de l'industrie, des personnes de son calibre et avec son expérience, nous met en bonne voie pour poursuivre le développement de notre clientèle institutionnelle à mesure que notre activité croît. »

Concernant sa nomination, Ushma Parmar a déclaré : « C'est une période vraiment stimulante pour rejoindre Bosonic. Le secteur connaît une énorme demande d'infrastructure qui élimine le risque de contrepartie et de règlement sur le marché des actifs numériques, qui est au coeur de notre offre. Je suis impatiente de mettre à profit ma vaste expérience dans le secteur des technologies financières pour faire croître notre portefeuille de clients institutionnels. »

Ushma Parmar est certifiée CAIA (association d'analystes d'investissements alternatifs certifiés) et CISI (institut certifié des investissements et titres financiers), y compris en produits dérivés financiers, en principes de règlementation financière et en valeurs mobilières.

À propos de Bosonic

Fondée en 2016, Bosonic est une grande entreprise d'infrastructure décentralisée des marchés financiers « dFMI » avec des bureaux à San Francisco, à New York et à Londres offrant une infrastructure de premier ordre qui élimine le risque de crédit de contrepartie et de règlement sur les marchés des actifs numériques. Le réseau Bosonic Networktm offre aux clients institutionnels une solution brevetée qui s'adapte aux dépositaires, qui permet la tokenisation des actifs et des garanties, qui fournit l'agrégation des liquidités et le DMA aux meilleures bourses et aux meilleurs animateurs de marché et qui, principalement, effectue l'exécution et le règlement des paiements contre paiement (PvP) en temps réel, avec des règlements nets et des paiements à marges croisées et inter-dépositaires. Le réseau Bosonic Networktm fournit une infrastructure qui transforme l'avenir des marchés des actifs numériques en éliminant les risques et en maximisant la rentabilité du capital pour les fonds spéculatifs, les gestionnaires de grandes fortunes, les banques, les courtiers, les gestionnaires d'actifs et autres acteurs du marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815723/Bosonic.jpg

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 02:00 et diffusé par :