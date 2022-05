Des idées-cadeaux de BLUETTI pour célébrer la fête des Mères





OTTAWA, ON, 13 mai 2022 /CNW/ - À la maison comme au bureau, une mère est une source intarissable d'énergie pour assurer le bien-être de sa famille. Pour la fête des Mères (officiellement le dimanche 8 mai), pourquoi ne pas lui signifier l'amour et l'appréciation que vous lui portez en lui offrant un cadeau de BLUETTI (presque) aussi énergique? BLUETTI a rassemblé quelques idées et annoncera bientôt la sortie d'une nouvelle unité.

Station d'énergie évolutive - combo AC300+B300

Cet ensemble tout récent sera mis en vente dès le 18 mai à 22 h (HAE). Bien qu'aucune batterie n'y soit intégrée, la station d'énergie AC300 peut accueillir jusqu'à quatre batteries B300, pour une capacité totale de 12 288 Wh. La station de raccord Fusion Box Pro peut combiner deux unités en série et atteindre un niveau de rendement impressionnant de 24 576 Wh/6 000 W/240 V.

Principales caractéristiques :

Jusqu'à 12 288 Wh de capacité avec 4 batteries B300

Puissance solaire inégalée de 2 400 W

Onduleur à onde sinusoïdale pure de 3 000 W

Puissance absorbée record de 5 400 W

Système d'ASC pour la maison disponible 24/7

Station d'énergie polyvalente AC200MAX

La fête des Mères est la parfaite occasion pour se réunir en famille dans la cour arrière. Pour faire durer le plaisir, fiez-vous à la station d'énergie AC200MAX près de la table. La AC200MAX a toujours été un choix populaire dans la gamme de produits BLUETTI. Sa puissance absorbée de 1 400 W procure une capacité de recharge efficace de deux heures.

Station de dépannage AC200P

Maman est l'ouvrière en chef lorsqu'il est question de tâches ménagères à la maison. Mais quand une panne imprévue survient, pas surprenant qu'elle soit contrariée. La station d'énergie AC200P vient à sa rescousse - avec une capacité de 2 000 Wh et 2 000 W disponible, elle peut alimenter presque tous les appareils, y compris la cafetière, le réfrigérateur, le sèche-cheveux, etc.

Station d'énergie EB70S - légère et portative

Au premier regard, le format compact de l'EB70S la surprendra. Et sa poignée ergonomique lui démontrera combien elle est commode. En la raccordant aux panneaux solaires PV120 ou PV200 de BLUETTI, elle devient une source d'énergie remarquable et infinie lorsque le soleil brille.

Autre excellente nouvelle : BLUETTI lancera sa campagne #BLUETTIetMaman à l'occasion de la fête des Mères. Elle invitera les gens à partager sur Instagram une anecdote affectueuse concernant leur maman, tout en courant la chance de gagner une station électrique BLUETTI. Suivez BLUETTI Canada sur Instagram pour en savoir plus.

À propos de BLUETTI

Forte de plus d'une décennie d'expérience en matière de stockage d'énergie, BLUETTI s'est donné pour mission de concevoir les meilleures stations d'énergie pour les campeurs motorisés, les explorateurs et tous ceux qui ont besoin d'une alimentation hors réseau. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.bluettipower.ca/ .

