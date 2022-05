Hyundai Mobis signe un partenariat stratégique pour le développement de plateformes logicielles





- Un protocole d'accord avec Vector, l'expert de la plateforme logicielle AUTOSAR, devrait stimuler la compétitivité des plateformes logicielles.

- Le partenariat est une mesure préemptive afin de faire face à l'augmentation prévue de la demande des clients mondiaux pour les composants automobiles installés par logiciel liés à la conduite autonome et à l'info-divertissement.

SÉOUL, Corée du Sud, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis et Vector ont convenu de développer conjointement des plateformes logicielles automobiles. Vector, un partenaire premium allemand d'AUTOSAR, qui souscrit aux normes mondiales pour les logiciels automobiles, est un fournisseur leader d'outils de développement et de plateformes logicielles pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs mondiaux.

Comme les plateformes logicielles sont devenues un élément essentiel dans la définition de la compétitivité dans la fabrication de véhicules, les constructeurs automobiles exigent désormais de leurs fournisseurs qu'ils adoptent des plateformes logicielles basées sur AUTOSAR qui présentent une qualité et une polyvalence éprouvées.

Grâce à ce protocole d'accord, les deux entreprises prévoient une compétitivité accrue de leurs logiciels automobiles dans l'industrie automobile mondiale.

Les deux entreprises installeront d'abord le logiciel co-développé dans les composants de base liés aux systèmes de stationnement, aux capteurs de conduite autonome, aux systèmes d'info-divertissement et aux pièces électrifiées. On s'attend également à ce que cette liste de composants de base installés avec la plateforme s'allonge davantage.

Selon Jae-ho Jang, vice-président chez Hyundai Mobis : « Ce partenariat stratégique permettra non seulement d'améliorer notre compétitivité logicielle et la fiabilité de la qualité dans l'industrie automobile mondiale, mais nous guidera également sur le chemin du succès, pour que nous devenions un leader dans l'industrie des logiciels de mobilité. »

Ji-Hwan Chang, président de Vector Korea, ajoute : « Vector est enthousiaste à l'idée de rejoindre Hyundai Mobis dans le développement de plateformes logicielles automobiles essentielles. En apportant notre expertise et nos produits AUTOSAR de pointe, nous nous réjouissons à la perspective d'aider Hyundai Mobis à transformer sa mobilité axée sur les logiciels. »

Pour Hyundai Mobis, ce partenariat n'est que le début. Il annonce d'autres partenariats qui seront passés à plus long terme avec de grandes sociétés de logiciels qui disposent de technologies élémentaires pour la conduite automatisée. Le premier de ces partenariats sera très probablement conclu dans les domaines des solutions de communication automobile et des capteurs de conduite autonome.

À propos de Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis est le numéro 7 du secteur automobile mondial. Son siège social est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les calculateurs et le développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Hyundai Mobis exploite quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

