Le toit panoramique à commande lumineuse d'AGC avec revêtement Low-E adopté dans LEXUS RZ, le premier modèle BEV dédié de Toyota LEXUS





TOKYO, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- AGC Inc., un leader mondial basé à Tokyo dans la fabrication de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie, a développé un toit panoramique à commande lumineuse avec revêtement Low-E, qui a été adopté pour le LEXUS RZ, un modèle BEV (*1) dédié qui sera lancé par Toyota Motor Corporation au second semestre 2022. L'utilisation de verre Low-E (*2) offrant des performances élevées en matière de contrôle solaire et d'isolation thermique permet au toit panoramique de fournir à la fois un habitacle ouvert et une température confortable au sein de cet habitacle, tandis que l'élimination d'un pare-soleil contribue à alléger le corps.

- LEXUS RZ, un modèle BEV dédié, commercialisé par Toyota :

- Toit panoramique sans ombre

Mode tamisé du verre de gradation :

Mode transparent du verre de gradation :

Bien que les toits panoramiques conventionnels laissent entrer la lumière et créent un espace intérieur ouvert, ils sont sensibles à la chaleur solaire et à la température extérieure, ce qui nécessite des pare-soleil pour garder l'habitacle confortable et empêche les occupants de profiter pleinement de la sensation d'ouverture en raison de problèmes de chaleur et de froid.

La technologie de revêtement spéciale Low-E développée récemment par AGC pour le verre automobile a permis d'obtenir l'évaluation de fiabilité requise pour la marque LEXUS, qui recherche une haute qualité et des fonctionnalités avancées. Elle a également atteint des performances sans précédent en matière de contrôle solaire et d'isolation thermique, réduisant ainsi considérablement la chaleur en été et le froid en hiver, ce qui avait été un problème. La configuration sans ombre contribue également à la réduction du poids du véhicule et au dégagement de la tête (la distance entre le haut de la tête et le plafond lorsque vous êtes assis).

En outre, un type de commande lumineuse est également disponible pour contrôler instantanément la lumière transmise et ajuster l'environnement lumineux à l'intérieur de l'habitacle, offrant ainsi un nouveau plaisir, un confort et une valeur expérientielle à la marque LEXUS dans la nouvelle ère.

Le Groupe AGC a positionné l'activité mobilité comme une activité stratégique dans le cadre de son plan de gestion à moyen terme « AGC plus-2023 ». AGC contribuera à la réalisation d'une nouvelle mobilité et d'une société durable en fournissant des matériaux et des solutions optimales alors que les fonctions requises du verre automobile se diversifient avec l'avancement des technologies CASE (Connectivité, Autonomie, Partage et Électrique).

Remarques :

(*1) BEV : abréviation de « véhicule électrique à batterie »

(*2) Verre Low-E : abréviation de verre à faible émissivité. Le verre revêtu d'un

film métallique spécial réduit le transfert de chaleur par rayonnement et offre

des performances élevées en matière de contrôle solaire et d'isolation thermique.

- Référence : vue d'ensemble technique

Revêtement spécial Low-E pour le verre automobile :

Verre à commande lumineuse « WONDERLITE (TM) Dx »

