LE LEADER MONDIAL DE LA FABRICATION DE FILMS, DE RUBANS ET D'ADHÉSIFS THERMOPLASTIQUES ACQUIERT UNE SOCIÉTÉ BASÉE EN FRANCE





SHIRLEY, Massachusetts, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, partenaire d'innovation et de conception des plus grandes marques de technologie, de performance, de luxe et de style de vie au monde et l'un des principaux fabricants de films, de rubans et d'adhésifs thermoplastiques pour le collage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société de fabrication française Protechnic.

Bemis et Protechnic possèdent des produits et des technologies complémentaires, ainsi qu'un fort alignement dans leurs valeurs et leur culture d'entreprise. L'accent mis par Protechnic sur la croissance mondiale et l'innovation s'aligne sur la stratégie commerciale de Bemis en matière de portefeuille de produits et d'expansion de l'implantation industrielle. « Cette acquisition permettra à Bemis de produire de nouveaux produits intéressants à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie, où nous disposons d'installations de fabrication clés », a déclaré Mike Johansen, président de Bemis Associates. En outre, elle permettra à Bemis d'introduire les produits Protechnic sur les marchés de l'habillement, de l'industrie et de l'électronique grand public à l'échelle internationale.

Emmanuel Roll, PDG de Protechnic, a déclaré : « En tirant parti de l'empreinte mondiale de Bemis et des produits innovants de Protechnic, nous sommes convaincus que nous accélérerons la croissance de l'entreprise dans le monde entier afin de mieux servir nos clients dans chaque région. »

La décision d'acquérir Protechnic n'était pas purement motivée par le marché. Steve Howard, PDG de Bemis, explique que la qualité du leadership de Protechnic, son engagement à perfectionner ses employés et les valeurs de son entreprise ont été des aspects clés incitant Bemis à les acquérir parce qu'ils s'alignent parfaitement avec la méthode Bemis. « Notre mission consiste à améliorer la vie des gens. Cela a toujours été plus que des mots pour nous. Nous croyons en l'équipe de direction de Protechnic et en ses valeurs communes », a déclaré Steve Howard.

Protechnic dispose d'un programme de développement durable très dynamique. Ils ont mis au point des adhésifs biosourcés et continuent d'améliorer les opérations internes pour éliminer les déchets dans les décharges, ce qui est directement conforme à l'engagement de Bemis en matière de durabilité et de programmes environnementaux.

Protechnic sera une filiale à part entière de Bemis et conservera son nom, sa marque et sa structure de direction.

À PROPOS DE BEMIS ASSOCIATES

Chez Bemis, notre créativité et notre innovation dans le monde du collage ne connaissent pas de limites. C'est parce que nous avons la chance d'employer une équipe de personnes hautement qualifiées et talentueuses qui ont la capacité de « concevoir l'imagination ». En collaboration avec les plus grandes marques du monde, nous concevons, créons et construisons des produits sympas et nous développons constamment de nouvelles façons d'améliorer les performances de leurs produits tout en offrant une esthétique élégante et des applications légères et durables. Depuis plus de 110 ans, nous parcourons le monde à la recherche d'idées inventives qui révolutionnent notre façon de fabriquer des adhésifs, des revêtements, des rubans et des films spéciaux pour des solutions de collage qui répondent aux besoins de nos clients. Nous nous engageons à explorer continuellement de nouvelles façons d'améliorer la vie grâce à des liens personnels et techniques durables.

Basée à Shirley, dans le Massachusetts, avec des bureaux dans le monde entier, y compris notre siège social en Asie à Hong Kong, nous répondons à de multiples secteurs, y compris les vêtements de sport, d'extérieur et intimes, l'électronique grand public, les sacs à main, l'automobile, le graphisme, et plus encore. Pour en savoir plus ou pour trouver un emplacement près de chez vous, visitez bemisworldwide.com ou consultez-nous sur LinkedIn et Vimeo.

À PROPOS DE PROTECHNIC

Protechnic a été fondée en 1983 en tant qu'entreprise indépendante spécialisée dans la fabrication de thermo-adhésifs et de solutions d'impression de films décoratifs. Ils exercent actuellement leurs activités en France et à Shanghai avec 144 employés. Ils possèdent également des coentreprises en Inde et en Israël.

Pour de plus amples informations sur Bemis Associates Inc., veuillez contacter Greg Newell, vice-président, services commerciaux, 1-336-609-3778, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1816044/Bemis_Associates_Inc_Logo_1.jpg

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 21:38 et diffusé par :