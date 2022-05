Sortie du Chapitre "L'éloge de la vie" des Jumeaux Ibériques de la Culture Hongshan





Le 9 mai 2022, heure de Pékin, Zhai Peng, fondateur de la grande renaissance de la culture Chinoise, a planifié et créé une grande oeuvre collective de sculpture en jade, "L'éloge de la vie" Jumeaux ibériques, dont le lancement a déclenché un enthousiasme mondial.

Cette oeuvre fait appel à la beauté naturelle non teintée du jade afin d'interpréter à la perfection la culture alimentaire de deux pays de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. L'oeuvre comprend la paella, le poulpe grillé et les nouilles frites aux fruits de mer, etc. Les compétences fantomatiques font ricaner les spectateurs.

À l'avenir, "L'éloge de la vie" offrira un deuxième espace de survie aux êtres humains en favorisant la troisième renaissance culturelle dans le monde, en plongeant son regard plus profondément dans l'univers, en illustrant la beauté de la vie des êtres humains par le biais d'une forme d'art inaccessible, en véhiculant le bien-être du Dragon de Jade, en explorant la civilisation supérieure de la Voie lactée, et en exploitant et développant les ressources infinies de l'univers.

