Arctic Glacier annonce l'acquisition de North Star Ice et l'ouverture d'une nouvelle installation de production





Arctic Glacier, LLC, un important fournisseur de produits de glace de qualité supérieure et de services connexes, annonce l'acquisition de North Star Ice Ltd. de London (Ontario) et l'ouverture officielle d'une nouvelle installation de production à la fine pointe de la technologie, à Montréal (Québec). La transaction et la nouvelle installation de Montréal permettront à l'entreprise nord-américaine, qui est présente depuis longtemps sur le marché, de renforcer sa position en tant que plus important fabricant et distributeur de glace au Canada.

« North Star Ice tire avantage d'une très bonne réputation quant à son service à la clientèle et à ses produits de qualité. Nous sommes ravis de perpétuer la tradition de l'entreprise et d'accueillir chaleureusement les client(e)s et les associé(e)s de North Star Ice Ltd. au sein de l'équipe d'Arctic Glacier », a déclaré Richard Wyckoff, président et chef de la direction d'Arctic Glacier, LLC.

Détenue et exploitée par la famille Smibert, l'entreprise North Star Ice Ltd. est fière de produire et de livrer des produits de glace de qualité emballés aux épiceries de détail, à l'industrie de l'hôtellerie et aux services des loisirs de l'Ontario depuis 1954. « Nous nous retirons de l'industrie de la glace, mais nous sommes convaincus que les vastes ressources d'Arctic Glacier, de même que son leadership reconnu dans l'industrie nous permettront d'offrir à nos client(e)s des produits et des services de la plus haute qualité », a annoncé John Smibert, vice-président de North Star Ice Ltd.

Au cours de ses 140 ans d'histoire, Arctic Glacier est devenu le principal fournisseur de glace emballée de qualité supérieure au Canada. Présente dans 15 villes au Canada, l'entreprise fournit sa glace emballée de qualité supérieure aux épiceries, aux dépanneurs et aux stations-service et aussi dans le cadre d'événements, de même qu'à des sites d'hébergement, de loisirs et à des entreprises commerciales dans les plus grandes provinces canadiennes. Vers la fin du mois de mai, la nouvelle installation d'Arctic Glacier à Montréal commencera sa production, permettant ainsi à l'entreprise de répondre aux futures demandes du marché canadien qui est en pleine croissance.

À PROPOS D'ARCTIC GLACIER, LLC

Arctic Glacier est un fournisseur nord-américain de services et de produits de glace de qualité supérieure. Depuis plus de 140 ans, l'entreprise a une mentalité de Bringing More to the Party!tm (en apporter plus à la fête) et parfait ses compétences de fabrication de glace et son processus (de livraison) de livraison directe aux magasins, afin de fournir les produits de glace les plus purs et de la plus haute qualité. Chaque année, l'entreprise produit et livre plus de 2,5 milliards de livres de glace de qualité supérieure à des supermarchés, des grands détaillants, des dépanneurs, des magasins à un dollar, des stations-service, des magasins de vins et spiritueux, ainsi qu'à d'autres entreprises commerciales et industrielles. De son siège social à Philadelphie, en Pennsylvanie et de ses 52 installations de production et 60 entrepôts et centres de distribution un peu partout aux États-Unis et au Canada, Arctic Glacier offre ses services à plus de 75 000 clients.

Apprenez-en davantage au sujet de la mentalité Bringing More to the Party!tm d'Arctic Glacier en consultant le site Web à l'adresse suivante : arcticglacier.com.

