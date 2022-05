Fête nationale : le grand spectacle de retour avec public au Centre de la nature le 24 juin





LAVAL, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec un spectacle à grand déploiement que la fête nationale fera son retour au Centre de la nature, le 24 juin prochain. Cette fête gratuite saura plaire aux personnes de toutes origines, de tous âges et aux goûts musicaux variés, grâce à une programmation diversifiée.

Dès 20 h 30, de nombreux artistes renommés feront tour à tour vibrer la foule au son de grands classiques québécois et de mixages inattendus. FouKi, High Klassified, Hubert Lenoir, Isabelle Boulay, Klô Pelgag, Les Louanges, Lisa Leblanc, Patrice Michaud, Samian et Sarahmée se relaieront sur scène. Mentionnons que cette année, le texte patriotique aura été écrit par Michel-Marc Bouchard et Caroline Dawson.

De plus, le spectacle, mis en scène par Ines Talbi et sous la direction musicale d'Alex McMahon, prendra fin avec éclat sous des feux d'artifice.

« Quel bonheur de retrouver cette année notre fête nationale au Centre de la nature! La fête nationale à Laval, c'est un secret de moins en moins bien gardé, attirant des dizaines de milliers de personnes de partout au Québec. Comme dirait (presque) FouKi dans sa chanson Copilote, c'est le moment de rouler "su'a quatre-quarante direction l'pont Pie-IX" pour se rendre au Centre de la nature et de venir s'amuser "ZayZay". »

- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Après la pause des deux dernières années, c'est avec beaucoup d'excitation que nous retrouvons notre grande fête nationale au Centre de la nature ainsi que plusieurs fêtes de quartier un peu partout sur l'île. Je souligne le travail des organisateurs, qui ont fait preuve de flexibilité, mais surtout d'une indéniable créativité pour offrir des événements pouvant plaire à l'ensemble des Lavalloises et des Lavallois. »

- Yannick Langlois, conseiller municipal de L'Orée-des-Bois et responsable du dossier de la fête nationale

Ouverture du site et service de navette gratuite

Le grand concert sera présenté à 20 h 30, mais le site sera accessible dès 17 h 30. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents. À la fin de la soirée, après les feux d'artifice, des navettes seront disponibles au Centre de la nature pour transporter les spectateurs gratuitement vers la station de métro Montmorency.

Une journée pour toute la famille

Pour bien commencer les célébrations, une foule d'activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature : animations, maquillages et jeux gonflables permettront aux familles de se divertir de 10 h à 17 h.

Des partenaires essentiels

Merci à Hydro-Québec, présentateur officiel de la fête nationale du Québec 2022. Merci également à la SAQ, partenaire majeur des festivités. La Ville de Laval tient aussi à remercier le Mouvement national des Québécoises et Québécois, le gouvernement du Québec, la Société nationale du Québec à Laval, [co]motion, Unibroue, La QV et Ungava Spirits Co.

Renseignements additionnels

