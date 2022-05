Le gouvernement du Canada annonce le lauréat du concours de conception architecturale pour l'îlot 2





OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, annoncera le lauréat du concours de conception architecturale pour l'îlot 2, ainsi que les finalistes qui se sont classés aux deuxième et troisième rangs. Elle sera accompagnée de John Ralston Saul, conseiller honoraire de l'Institut royal d'architecture du Canada, ainsi que de représentants du gouvernement fédéral. Une période de questions suivra l'annonce.





Date : 16 mai 2022 Heure : 10 h (heure de l'Est) Emplacement : 180, édifice Wellington, salle 325

Ottawa (Ontario)

Renseignements à l'intention des médias

Une trousse d'information électronique sera disponible sur demande après l'évènement. Les médias désirant participer en personne doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected], au plus tard le lundi 16 mai avant 8 h.

Une téléconférence est aussi disponible pour les médias qui souhaitent participer à distance :

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro pour les appels locaux : 613-954-9003

Code d'accès : 5900817#

Remarque : Pour optimiser la qualité audio de l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser si possible une ligne filaire ou un microphone (écouteurs ou casque d'écoute), et à éviter le mode haut-parleur en attendant de poser des questions.

