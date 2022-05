Power Corporation annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL , le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX : POW) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2022. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue virtuellement plus tôt aujourd'hui, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat



Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Pierre Beaudoin Total

927 116 571 99,31 % 6 453 538 0,69 %

Actions comportant des droits de vote limités

379 735 811 98,33 % 6 432 838 1,67 %

Actions privilégiées participantes

547 380 760 100,00 % 20 700 0,00 % Marcel R. Coutu Total

924 797 121 99,06 % 8 772 988 0,94 %

Actions comportant des droits de vote limités

377 415 661 97,73 % 8 752 988 2,27 %

Actions privilégiées participantes

547 381 460 100,00 % 20 000 0,00 % André Desmarais Total

760 836 468 81,50 % 172 733 641 18,50 %

Actions comportant des droits de vote limités

213 455 008 55,28 % 172 713 641 44,72 %

Actions privilégiées participantes

547 381 460 100,00 % 20 000 0,00 % Paul Desmarais, jr Total

794 637 217 85,12 % 138 932 892 14,88 %

Actions comportant des droits de vote limités

247 255 757 64,03 % 138 912 892 35,97 %

Actions privilégiées participantes

547 381 460 100,00 % 20 000 0,00 % Gary A. Doer Total

928 426 667 99,45 % 5 143 442 0,55 %

Actions comportant des droits de vote limités

381 025 207 98,67 % 5 143 442 1,33 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % Anthony R. Graham Total

887 650 796 95,08 % 45 919 313 4,92 % Actions comportant des droits de vote limités

340 269 336 88,11 % 45 899 313 11,89 % Actions privilégiées participantes

547 381 460 100,00 % 20 000 0,00 % Anthony R. Graham Total

929 980 525 99,62 % 3 589 584 0,38 %

Actions comportant des droits de vote limités

382 579 065 99,07 % 3 589 584 0,93 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % Paula B. Madoff Total

920 724 606 98,62 % 12 845 503 1,38 %

Actions comportant des droits de vote limités

373 323 146 96,67 % 12 845 503 3,33 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % Isabelle Marcoux Total

917 403 186 98,27 % 16 166 923 1,73 %

Actions comportant des droits de vote limités

370 001 726 95,81 % 16 166 923 4,19 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % Christian Noyer Total

920 585 967 98,61 % 12 984 142 1,39 %

Actions comportant des droits de vote limités

373 184 507 96,64 % 12 984 142 3,36 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % R. Jeffrey Orr Total

919 372 782 98,48 % 14 197 327 1,52 %

Actions comportant des droits de vote limités

371 971 322 96,32 % 14 197 327 3,68 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % T. Timothy Ryan, jr Total

929 968 649 99,61 % 3 601 460 0,39 %

Actions comportant des droits de vote limités

382 567 189 99,07 % 3 601 460 0,93 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 % Siim A. Vanaselja Total

916 380 679 98,16 % 17 189 430 1,84 %

Actions comportant des droits de vote limités

368 999 219 95,55 % 17 169 430 4,45 %

Actions privilégiées participantes

547 381 460 100,00 % 20 000 0,00 % Elizabeth D. Wilson Total

932 892 895 99,93 % 677 214 0,07 %

Actions comportant des droits de vote limités

385 491 435 99,82 % 677 214 0,18 %

Actions privilégiées participantes

547 401 460 100,00 % 0 0,00 %

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 17:59 et diffusé par :