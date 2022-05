doola lance un produit bancaire pour les entreprises mondiales, qui permet aux fondateurs du monde entier de créer une LLC, DAO LLC, ou C Corp, et d'ouvrir à distance un compte bancaire américain, tout cela en une seule étape





doola a annoncé aujourd'hui avoir lancé un produit bancaire pour les entreprises mondiales qui permettra aux fondateurs d'ouvrir un compte bancaire américain à distance, à partir de n'importe quel continent, sans être obligés d'avoir un numéro de sécurité social américain. Les fondateurs du monde entier peuvent maintenant enregistrer une LLC, DAO LLC, ou C Corp via doola, obtenir un numéro d'identification d'employeur (en anglais, EIN pour employer identification number) auprès de l?IRS (Internal Revenue Service ? le Trésor) avec doola, et ouvrir un compte bancaire américain avec doola. Et cela ne s'arrête pas là : doola assure également que les entreprises se maintiennent en conformité vis-à-vis des réglementations des États et de l'IRS, offrant une plateforme tout-en-un pour lancer, gérer et développer des entreprises américaines.

Le produit bancaire de doola comprendra un compte bancaire d'entreprise avec virements nationaux et internationaux, des cartes virtuelles, une carte de débit physique envoyée par courrier aux fondateurs partout dans le monde, des outils et fonctionnalités pour faire fonctionner votre entité américaine en toute souplesse, pour ne citer que quelques exemples.

« Pour toute entreprise, qu'il s'agisse d'une startup SaaS financée par du capital-risque dans le cadre d'une Delaware C Corp ou d'un solopreneur qui lance des activités commerciales en ligne, avoir un ensemble banque + paiements fiable, stable et évolutif est essentiel. Par le biais de doola, les fondateurs internationaux peuvent accéder sans problème à l'écosystème financier américain, y compris le système bancaire américain, les solutions de paiement américaines, le capital-risque américain, et plus encore », a déclaré Jacqueline Reses, investisseuse dans doola, présidente de l'Economic Development Council à la Federal Reserve Bank de San Francisco, et ancienne directrice de Square Capital.

Arjun Mahadevan, PDG de doola, a indiqué : « Depuis le 1er jour, nous savons que doola n'est pas un service de création d'entreprise. Nous sommes une entreprise fintech. Les fondateurs du monde entier ne cherchent pas vraiment à avoir une société ; ils veulent avoir un moyen d'accepter des paiements en dollars où que ce soit, ou accepter des investissements de la part d'investisseurs américains. doola Banking fait de notre plateforme le moyen de plus rapide de passer de la création d'entreprise à l'acceptation de votre premier paiement/dépôt à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Parce que nous faisons tout en interne. Il suffit de cliquer sur un bouton pour obtenir la société + l'EIN + le compte bancaire, et la conformité continuelle à la réglementation, y compris les déclarations auprès des États et de l'IRS, sont pris en charge. Comme nos clients aiment le dire, nous sommes une "Business in-a-box" (lancer, gérer, développer une entreprise) ».

doola (anciennement StartPack, YCombinator S20) aident les entrepreneurs web2 et web3 mondiaux à constituer des LLC, des C Corp, et des DAO LLC aux États-Unis, en leur apportant un soutien par le biais du processus de création afin qu'ils puissent percevoir en toute confiance les paiements, développer leur crédibilité, évoluer dans le cadre de la loi, et gagner plus d'argent. doola permet entre autres de créer une entreprise, et fournit un EIN, une adresse aux États-Unis et un compte bancaire, l'accès aux paiements américains, des conseils fiscaux gratuits, un appui à la fiscalité américaine, un numéro de téléphone, 50 000 dollars en avantages de démarrage. Aujourd'hui, des centaines d'entreprises ont été lancées avec doola, et ces fondateurs n'ont pas eu besoin de numéro de sécurité sociale américain pour bénéficier des produits et services de doola. La société est dirigée par Arjun Mahadevan, ancien responsable des Produits de croissance chez Dropbox, qui a immigré aux États-Unis, et JP Pincheira, ingénieur full stack et fondateur étranger chilien. (siège social : New York City)

doola est une entreprise de technologie financière et n'est pas une banque. Les services financiers sont fournis par Piermont Bank ; membre de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation ? organisme de garantie des dépôts). La carte de débit Visa® de doola est émise par la Piermont Bank conformément à une licence de Visa U.S.A. Inc. et peut être utilisée partout où les cartes de débit Visa sont acceptées.

Site Web : https://www.doola.com/banking

Twitter : https://twitter.com/doolaHQ

