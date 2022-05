AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À TERRE-NEUVE ET LABRADOR





HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL , le 12 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador feront une annonce en matière de logement à Happy Valley-Goose Bay.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Yvonne Jones, Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord et députée de Labrador au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador, au nom de l'honorable John Abbott, ministre responsable des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, pour l'annonce.

Date : Le 13 mai 2022

Heure : 11 h 00 Heure de HAA

Emplacement : Central Labrador YMCA



Hamilton River Road



Happy Valley-Goose Bay

Après l'événement une cérémonie de la première pelletée de terre aura lieu au 30, rue Mesher





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 17:29 et diffusé par :