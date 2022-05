Bon design, vaste marché : appel à candidatures pour la quatrième édition de la biennale internationale du design de Wenzhou





WENZHOU, Chine, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le potentiel du marché chinois suscite de plus en plus d'intérêt. De nombreux jeunes designers souhaitent se lancer sur le marché chinois, mais ne savent pas comment s'y prendre. Participer à des salons de design en Chine peut être une excellente opportunité.

Bien que la ville ait souffert de l'épidémie, Wenzhou a pu créer, avec l'aide du gouvernement, 21 parcs de petites et microentreprises. Ces parcs comptent 1 438 nouvelles entreprises, qui viennent en aide à la jeune génération. Wenzhou est réputée pour ses efforts de réforme et de transparence. Sa régularité en matière de réforme et sa chaîne de valeur industrielle complète font de Wenzhou le meilleur choix pour le développement de designs. Le modèle Wenzhou, qui a été étudié et synthétisé au cours des 40 dernières années, est une innovation et un design à grande échelle et prolongés.

La biennale internationale du design de Wenzhou (biennale de Wenzhou), qui a lieu depuis six ans, est devenue une vitrine et une plateforme permettant au monde entier de comprendre Wenzhou ainsi que la culture et le marché chinois. En 2020, des designers de 18 pays ont déposé des candidatures pour plus de 5 000 travaux pour la troisième biennale de Wenzhou. La cérémonie finale de remise des prix a été marquée par un sommet du design professionnel au cours duquel de célèbres designers ont pris la parole.

La biennale de Wenzhou 2022 lance un appel à candidatures dès maintenant. La biennale de Wenzhou est organisée par le département de la publicité du Comité municipal du parti de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et par le Zhejiang College of Security Technology. Il s'agit d'une exposition académique à vision internationale et aux normes professionnelles par le biais de frontières, de normes élevées et d'une évaluation rigoureuse.

Avec pour thème « la culture traditionnelle et l'avenir du numérique et de l'intelligence », la biennale de Wenzhou vise à présenter et à encourager des concepts et des formes de design avant-gardistes. En intégrant le design à la culture, à la science et à la technologie, à la mode, à l'industrie et à l'économie, la biennale de Wenzhou entend explorer l'avenir de l'industrie grâce au design. La biennale de Wenzhou comprend trois catégories, à savoir le design de produit, le design d'art environnemental et le design graphique. Tous les designers sont invités à participer.

Le groupe de design de produit comprend le design de services intelligents, le design de produits de sécurité et de protection, le design de mode, le design de patrimoine culturel et immatériel. Le groupe de design d'art environnemental comprend les thèmes « ville intelligente » et « campagne culturelle ». Pour le design graphique, le thème est « existence ». L'inscription est gratuite.

Outre les primes et les certificats, les vainqueurs auront également la chance de coopérer avec les industries locales et de lancer leurs produits sur le marché. Wenzhou sera un terrain d'expérimentation pour de nouvelles opportunités. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web ou nous contacter par email.

