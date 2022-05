La société britannique SATAVIA, spécialisée dans l'aérospatiale écologique, propose des moyens de prévention des traînées de condensation pour le Sustainable Flight Challenge lancé par KLM





LONDRES, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le samedi 7 mai, deux vols particuliers ont eu lieu à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam : le vol KLM KL0675 à destination d'Edmonton, au Canada, et le vol KLM Cityhopper KL1713 à destination de Porto, au Portugal. Dans le cadre du Sustainable Flight Challenge de SkyTeam, les vols de KLM ont intégré de nombreuses mesures innovantes en matière d'écologie. Cette initiative inédite a été l'occasion pour l'entreprise aérospatiale écologique SATAVIA, basée à Cambridge, de proposer des moyens de prévention des traînées de condensation afin de minimiser l'impact de l'aviation sur le climat (hors émissions de CO 2 ).

Les traînées de condensation produites par les avions, ou contrails, entraînent un réchauffement de la surface de la Terre qui représente deux tiers de l'impact de l'aviation sur le climat, soit près du double des émissions directes de CO 2 des moteurs d'avion. Jusqu'à présent, les défis techniques rendaient la prévention des traînées de condensation difficile, voire impossible, mais la modélisation atmosphérique de SATAVIA, la meilleure de sa catégorie, permet désormais d'optimiser les plans de vol pour prévenir ces traînées.

« Notre plateforme de contrail DECISIONX:NETZERO contribue à une aviation plus intelligente et plus durable, a déclaré Adam Durant, PDG de SATAVIA. En apportant de légers changements à une poignée de vols, les compagnies soucieuses de l'environnement peuvent supprimer la majeure partie de leur empreinte climatique hors émissions de CO 2 tout en ayant un très faible impact sur leurs activités quotidiennes. »

Jusqu'au 7 mai, SATAVIA a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de régulation des vols de KLM pour optimiser les plans de vol pour prévenir les contrails, en se fondant sur les prévisions de SATAVIA et en travaillant avec les fournisseurs de services de navigation aérienne NATS et EUROCONTROL pour éviter les zones atmosphériques de formation de contrails. Ce jour-là, seules quelques modifications mineures ont été nécessaires pour éviter les zones de formation de traînées de condensation, conformément à la recherche scientifique qui suggère que plus de 80 % de l'impact climatique des traînées de condensation peut être évité en modifiant seulement 2 % des vols.

En s'appuyant sur les douze mois de travail de SATAVIA avec Etihad Airways, la collaboration SATAVIA/KLM est une contribution unique au SkyTeam Sustainable Flight Challenge. « Le Sustainable Flight Challenge met en compétition seize membres de l'Airline Alliance qui partagent leurs connaissances et leur expérience en matière de développement durable, a indiqué René de Groot, directeur d'exploitation de KLM Royal Dutch Airlines. Cette collaboration permettra de favoriser une plus grande durabilité dans notre industrie. »

Après chaque vol visant à prévenir les traînées de condensation, SATAVIA calcule le bénéfice climatique réalisé et le convertit en crédits carbone négociables. « Ce nouveau marché représente au moins 9 milliards de dollars américains à l'échelle internationale et incite les compagnies à réduire leur empreinte climatique, a ajouté M. Durant. En tant que solution logicielle, la prévention des traînées de condensation peut permettre à l'aviation de se rapprocher de l'objectif zéro émission dans des délais relativement courts. »

SATAVIA se sert de la science atmosphérique pour rendre l'aviation plus intelligente et plus écologique. Ancrée dans la science et travaillant avec des acteurs de premier plan allant de Microsoft à Etihad, SATAVIA incarne un esprit d'entreprise dont l'ambition est de transformer la relation entre l'aviation et l'environnement.

