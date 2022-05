Le Canada souligne la première Journée internationale de la santé des végétaux





OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Il est essentiel pour les humains et les animaux, l'environnement et l'économie d'avoir des végétaux en bonne santé. Le Canada est fier de se joindre aux Nations Unies et aux pays du monde entier pour reconnaître aujourd'hui la première Journée internationale de la santé des végétaux.

Cette journée s'inscrit dans le prolongement des efforts consacrés à l'Année internationale de la santé des végétaux en 2020 pour sensibiliser le monde entier à la valeur de nos précieuses ressources végétales et à la nécessité de les protéger avec une attention accrue.

Les phytoravageurs sont l'une des principales causes de perte de biodiversité et de productivité des cultures, et les espèces envahissantes continuent de menacer les écosystèmes canadiens. Les insectes, les plantes, les escargots et les limaces qui menacent la santé des végétaux peuvent nuire à l'environnement lorsqu'ils se propagent dans de nouvelles régions du pays ou à l'étranger, que ce soit par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une cargaison, de l'activité humaine, du transport, de conditions météorologiques extrêmes ou d'autres moyens.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est très vigilante en ce qui concerne les ravageurs comme le fulgore tacheté, qui constitue une menace particulièrement dans l'est du Canada, le long de la frontière avec les États-Unis. S'il est introduit au Canada, cet insecte envahissant frappant et coloré pourrait causer de graves dommages aux industries viticole, fruitière et forestière. L'infestation qui sévit actuellement en Pennsylvanie, par exemple, menace activement la célèbre industrie vinicole de la région de Niagara.

Nos actions peuvent conduire à la destruction d'écosystèmes et à d'immenses dégâts pour l'agriculture, c'est pourquoi chacun a un rôle à jouer. Un exemple est d'éviter de déplacer du bois de chauffage. Ce petit geste peut aider à prévenir la propagation de l'agrile du frêne, de la spongieuse, du longicorne brun de l'épinette, de la maladie hollandaise de l'orme et d'autres ravageurs dans de nouvelles régions du pays. Si vous chauffez votre maison ou votre chalet avec du bois ou si vous aimez faire du camping, n'achetez et ne brûlez que du bois cultivé localement ou traité à la chaleur. De cette façon, les espèces envahissantes qui se cachent dans l'écorce ou sous l'écorce ne peuvent pas se propager. Un autre moyen d'aider est de planter des plantes indigènes ou locales plutôt que des plantes envahissantes ou exotiques.

Les Canadiens peuvent aider en signalant à l'ACIA les espèces envahissantes nouvellement observées dans leur région.

La plupart des nouvelles découvertes de ravageurs envahissants ont été signalées par le public, il est donc important de savoir ce qui pousse et vit localement.

Nous pouvons protéger la santé des végétaux pour les générations à venir si nous prenons tous des mesures pour réduire les risques.

En janvier 2022, le Conseil des académies canadiennes a publié Cultiver la diversité, un rapport commandé par l'ACIA pour cerner les risques actuels et émergents pour la santé des végétaux au Canada.

À titre d'Organisation nationale pour la protection des végétaux du Canada, l'ACIA poursuivra son travail avec ses partenaires nationaux et internationaux pour accroître la sensibilisation et protéger les ressources végétales mondiales.

Citations

« La Journée internationale de la santé des végétaux est l'occasion de se rappeler l'importance de celle-ci pour le succès de l'agriculture. J'en profite pour remercier l'équipe de l'ACIA qui a le mandat d'atténuer et gérer les risques pour nos cultures. Ainsi, nous soutenons nos agricultrices et agriculteurs dans leur mission de nourrir une population mondiale croissante. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Journée internationale de la santé des végétaux est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de protéger la santé des plantes et de protéger nos cultures, nos écosystèmes, nos forêts et nos habitats naturels. Tout le monde connaît un parc qu'il aime fréquenter. Restez à l'affût et signalez les insectes envahissants et les autres phytoravageurs à l'ACIA, que ce soit à la maison, dans votre parc ou camping préféré, à la ferme, dans une zone industrielle ou ailleurs. »

- David Bailey, chef de la protection des végétaux du Canada et directeur exécutif, Protection des végétaux et biosécurité, ACIA

« Les végétaux définissent notre planète et jouent un rôle crucial dans toutes nos vies, mais je ne pense pas que beaucoup de gens soient conscients de la mesure dans laquelle ils nous soutiennent et soutiennent la vie sur Terre. Ils fournissent l'oxygène que nous respirons, constituent la nourriture que nous mangeons, aident à régénérer le sol, filtrent l'eau et ils sont largement utilisés pour les médicaments. À moins que les menaces à la santé des végétaux ne soient reconnues et gérées efficacement, nous sommes confrontés à des risques qui peuvent perturber considérablement les écosystèmes et mettre en péril la santé humaine et animale, la biodiversité et la production alimentaire. »

- Deborah Buszard, présidente du Comité d'experts sur les risques pour la santé des végétaux, Conseil des académies canadiennes

Faits saillants

Les végétaux sont les principales sources de sécurité économique pour de nombreuses collectivités. Ils sont également essentiels au maintien de la sécurité alimentaire, de la durabilité de l'environnement et de la santé publique, et revêtent une importance culturelle, physique et spirituelle pour les gens de partout au Canada.

Les plantes saines fournissent 80 % de la nourriture que nous mangeons et 98 % de l'oxygène que nous respirons.

Les phytoravageurs sont responsables de la perte de jusqu'à 40 % des cultures vivrières dans le monde.

L'ACIA est l'organisation nationale pour la protection des végétaux du Canada, responsable d'établir et de mettre en oeuvre des règlements, des politiques et des programmes phytosanitaires qui sont conformes aux normes et aux règles commerciales internationales.

