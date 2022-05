Stratégie des sciences de la vie : Des mesures favorables pour les startups biomédicales québécoises

Zynga Inc. a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. « Nous avons abordé l'année 2022 avec une solide performance trimestrielle, en réalisant nos revenus publicitaires et réservations de T1, les...

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue la mise à jour de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025 par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dont 110 M$ en nouveaux...

Le samedi 7 mai, deux vols particuliers ont eu lieu à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam : le vol KLM KL0675 à destination d'Edmonton, au Canada, et le vol KLM Cityhopper KL1713 à destination de Porto, au Portugal. Dans le cadre du Sustainable Flight...

« la nouvelle stratégie des sciences de la vie déposée aujourd'hui par le ministre Fitzgibbon viendra faciliter le démarrage, le financement et la commercialisation de technologies biomédicales » a déclaré Perry Niro, directeur général du Centre...

Élever des enfants au 21ème siècle n’est pas chose aisée. Le monde actuel est connecté et, si les bénéfices en sont évidents, il serait irresponsable de fermer les yeux sur les risques...