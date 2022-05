INVITATION AUX MÉDIAS - L'IMPACT DE LA CDPQ RACONTÉ - CONFÉRENCE DE KIM THOMASSIN





MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à sa conférence avec Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le mardi 17 mai de 7 h 30 à 9 h.

Avec un portefeuille qui se chiffre à 78 milliards de dollars, la CDPQ n'a jamais autant investi dans les entreprises d'ici. Lors de cette conférence, Kim Thomassin viendra présenter l'impact massif de la CDPQ sur le développement économique du Québec et le soutien aux entreprises locales. Elle évoquera aussi la diversification des stratégies de la CDPQ et l'accent mis sur l'investissement durable.

Date : Mardi 17 mai 2022



Lieu : Hôtel Bonaventure

900, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, QC

H5A 1E4



Heure : De 7 h 30 à 9 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514-871-4000, poste 4072.

