LES CANADIENS NE SE LAISSENT PAS DÉCOURAGER PAR LE PRIX ÉLEVÉ DE L'ESSENCE ALORS QUE 77 % D'ENTRE EUX PRÉVOIENT VOYAGER CET ÉTÉ

Un sondage Ipsos révèle que 91 % des personnes interrogées prévoient profiter des activités dont elles n'ont pas pu profiter au cours des deux dernières années

TORONTO, le 12 mai 2022 /CNW/ - L'édition 2022 du sondage annuel sur les projets d'excursions estivales de Toyota Canada réalisé par Ipsos a révélé que les Canadiens ont le sentiment qu'un « retour à la normale » se profile à l'horizon. Le sondage a révélé que presque tous les Canadiens (91 %) prévoient recommencer à s'adonner aux activités qu'ils ont dû mettre de côté ces dernières années. Certains prévoient cet été visiter proches et amis, prendre plus de vacances et, même si le prix de l'essence est en hausse, se rendre en voiture à l'étranger.

Les vacanciers sont prêts à prendre la route et, dans certains, à traverser la frontière

Le sondage a révélé que les trois quarts des Canadiens (77 %) sont susceptibles de voyager à l'extérieur de leur ville, 43 % à l'extérieur de leur province et 24 % à l'extérieur du pays. 33 % des Canadiens ayant accès à un véhicule (que ce soit leur propre véhicule ou encore un véhicule loué ou emprunté) prévoient rouler 7 heures ou plus (16 % prévoient rouler de 7 à 10 heures, 8 % de 11 à 24 heures, et 9 % plus de 24 heures) pour atteindre leur destination, et 31 % sont prêts à s'éloigner de 4 à 6 heures de leur domicile.

En chemin, beaucoup espèrent s'adonner à des activités de détente (67 %) et qui les passionnent (53 %).

La hausse du prix de l'essence : un facteur à prendre en considération, mais pas un facteur de dissuasion

L'augmentation du prix de l'essence a certainement ajouté une nouvelle considération aux planifications de voyages en voiture cet été. Toutefois, bien que plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées aient indiqué que le prix de l'essence avait eu une influence sur leurs projets d'excursions routières, 47 % ont dit que non. Plusieurs cherchent plutôt de meilleures façons d'économiser sur l'essence ou s'assurer de bien faire entretenir leur véhicule (20 %). Et 27 % des personnes interrogées sont tellement enthousiastes à l'idée de partir en voyage cet été qu'elles ne se soucient pas d'économiser sur l'essence.

Le sondage a également révélé un intérêt croissant pour l'utilisation de véhicules électrifiés pour les voyages en voiture : 54 % des Canadiens préféreraient utiliser un véhicule hybride, hybride branchable ou électrique à batterie par souci d'efficacité énergétique et pour économiser, tandis que 47 % soulignent les avantages écologiques des véhicules électrifiés.

La principale motivation derrière les excursions routières : retrouver la famille et les amis

Chez ceux qui ont l'intention de prendre la route, le facteur déterminant est l'occasion de renouer avec leurs cercles sociaux plus larges : 56 % ont comme destination le domicile d'un membre de la famille ou d'un ami. Les autres destinations courantes sont une nuitée dans une autre ville (52 %), la plage (34 %), les parcs nationaux ou provinciaux (31 %), les campings (30 %) et les chalets (25 %). Au chapitre des expériences avec lesquelles la plupart prévoient renouer cette année, 44 % veulent rendre visite à un membre de la famille, 43 % à des amis, 25 % souhaitent profiter des festivals, concerts et événements culturels, et 28 % veulent visiter des attractions intérieures comme des musées, théâtres et centres commerciaux.

« Ces dernières années, de nombreux Canadiens nous ont dit que passer du temps dans la nature était l'objectif principal de leurs excursions estivales », a déclaré Stephen Beatty, vice-président d'entreprise chez Toyota Canada. « Le contraste est évident cette année alors qu'il y a beaucoup plus d'effervescence dans l'air, car les gens ont hâte de faire des voyages en voiture pour renouer avec leur cercle élargi d'amis et familial, et pour profiter à nouveau d'événements estivaux de grande envergure comme les concerts, les festivals et les événements sportifs. »

De nombreux Canadiens prévoient prendre davantage de vacances cet été

Les Canadiens profitent de plus en plus des occasions de vacances qui s'offrent à eux. Quatre Canadiens sur dix (39 %) prévoient prendre plus de vacances cet été que l'an dernier. Alors que la majorité des Canadiens indiquent qu'ils prendront une (38 %) ou deux (29 %) semaines de vacances cet été, certains (13 %) disent qu'ils en prendront trois, et près d'une personne sur cinq (19 %) espère en prendre quatre ou plus.

Parmi les points saillants régionaux, mentionnons que :

12 % des Britanno-Colombiens qui ont accès à un véhicule sont de grands adeptes des excursions en voiture et prévoient conduire de 11 à 24 heures pour se rendre à leur destination

32 % des Albertains préfèrent des véhicules plus spacieux pour pouvoir voyager avec plus d'amis et de membres de la famille

Dans les Prairies, 40 % prévoient aller camper pour continuer à cultiver leur amour du plein air

28 % des Ontariens prévoient partir à l'étranger en voiture

Prêts à prendre la route quoi qu'il arrive, 45 % des Québécois affirment que le prix de l'essence n'a eu aucune incidence sur leurs projets

49 % des habitants des Maritimes prévoient quitter leur province dans le cadre de leurs voyages en voiture cet été

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sondage annuel sur les projets d'excursions estivales de Toyota Canada, allez à media.toyota.ca/

À propos du sondage

Les conclusions présentées ici proviennent d'un sondage d'Ipsos réalisé entre le 22 et le 23 mars 2022 pour le compte de Toyota Canada. Pour ce sondage, un échantillon de 2 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillonnage et la pondération ont été utilisés afin d'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus large parmi des sous-ensembles de la population. Tous les sondages et enquêtes par sondage peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs de couverture et de mesure.

