Les collectivités de partout au Canada se sont ralliées pour amasser plus de 5,7 millions de dollars en soutien du Grand McDon(MD)





Grâce à une partie des recettes de la vente des produits alimentaires et des boissons versée directement à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald MD (OMRM MD ) et à d'autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants, les Canadiens ont démontré que la générosité a très bon goût.

Pour une durée supplémentaire à la demande générale, les Canadiens pourront encore se procurer les articles de la collection exclusive McDonald's du Canada x Peace Collective mettant en vedette les célèbres personnages du Royaume de Ronald McDonald en soutien à l'OMRMMD.

TORONTO, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le 11 mai, les Canadiens d'un océan à l'autre se sont ralliés pour célébrer le 28e Grand McDonMD, l'événement annuel de collecte de fonds de McDonald's du Canada, qui amasse des dons pour l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) et autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants.

En achetant leurs produits alimentaires et leurs boissons préférés en restaurant, au service-au-volant ou sur l'appli McDonald's, et par la McLivraison avec Uber Eats, Skip et DoorDash, ou en achetant de la marchandise nostalgique de la collection McDonald's du Canada x Peace Collective, les Canadiens ont contribué à amasser plus de 5,7 millions de dollars en soutien aux familles d'enfant malade partout au Canada.

« Les résultats du Grand McDon sont exceptionnels et nous sommes fiers de contribuer à améliorer la vie des merveilleuses familles de nos collectivités, affirme Alyssa Buetikofer, chef du Marketing, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Nous remercions tous nos incroyables clients, franchisés, équipes de restaurant, équipiers et partenaires fournisseurs d'avoir participé au Grand McDon, et d'apporter une contribution significative pour tant de gens ».

Un Canadien sur quatre a déjà séjourné dans un Manoir Ronald McDonald ou connaît quelqu'un qui y a séjourné, parmi les quelque 527 familles prises en charge par l'organisation chaque soir. L'argent amassé lors du Grand McDon, ainsi que les fonds continus amassés tout au long de l'année, aidera les familles d'enfant malade partout au Canada à rester ensemble durant les traitements, de sorte à se concentrer sur ce qui compte le plus : la santé de leur enfant.

« Ma famille et moi sommes extrêmement reconnaissants à l'OMRM de l'Alberta de nous avoir pris en charge pendant plus de 200 nuits alors que notre bébé, Ezra, recevait des soins d'urgence au Alberta Children's Hospital, confie la famille Marfo de Lac La Biche, Alberta. Durant cette période difficile, l'OMRM nous a permis de nous concentrer sur la santé de notre enfant pendant qu'elle s'occupait de tout le reste. Merci à vous tous partout au Canada qui participez au Grand McDon pour aider les familles comme la nôtre et tant d'autres. »

Si, en moyenne chaque année, l'OMRM soutient plus de 26 000 familles issues de plus de 3 400 collectivités canadiennes, le besoin est plus grand que jamais. Jusqu'à 45 000 familles au Canada¹ sont privées annuellement du confort et du soutien du programme de Manoirs de l'OMRM. Les fonds amassés durant le Grand McDon permettront d'élargir les services offerts par l'OMRM, y compris de bâtir de nouveaux Manoirs pour les familles qui en ont besoin, comme à Winnipeg où un nouveau Manoir Ronald McDonald ouvrira bientôt ses portes pour plus que doubler le soutien offert aux familles du Manitoba et du nord de l'Ontario cet été, faisant passer le nombre de lits de 14 à 40.

Partout au pays, les Canadiens peuvent soutenir l'OMRM tout au long de l'année de diverses façons :

Pour une durée supplémentaire à la demande générale, les Canadiens pourront encore se procurer un article de la collection à édition limitée McDonald's Canada x Peace Collective incluant des t?shirts, des chandails en coton molletonné, des chandails à capuchon et plus mettant en vedette les célèbres personnages du Royaume de Ronald McDonald . Une partie des recettes de chaque vente viendra en aide à l'OMRM et aux familles d'enfant malade partout au Canada. Visitez fr.peace-collective.com

. Une partie des recettes de chaque vente viendra en aide à l'OMRM et aux familles d'enfant malade partout au Canada. Visitez En achetant des repas Joyeux festin ou des Biscuits de l'OMRM, ainsi qu'en versant des dons dans la boîte de dons et à la borne.

Les clients peuvent offrir « Un p'tit plus pour l'OMRM » sur toute commande dans un restaurant participant au profit de l'OMRM tout au long de l'année.

En versant un don à un Manoir Ronald McDonald local ou en établissant un don mensuel en tout temps sur https://www.rmhccanada.ca/fr/donate.

Faits :

Le Grand McDon est le plus important programme de soutien de McDonald's du Canada. Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a aidé l'OMRM à soutenir plus de 436 000 familles partout au Canada.

est le plus important programme de soutien de McDonald's du Canada. Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a aidé l'OMRM à soutenir plus de 436 000 familles partout au Canada. Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales au Canada permettent aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade de rester ensemble.

Chaque jour, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, nos franchisés indépendants et nos clients soutiennent les familles des Manoirs Ronald McDonald en achetant des repas Joyeux festin et des Biscuits de l'OMRM, ainsi qu'en versant des dons dans la boîte de dons et à la borne.

Pour en savoir plus à propos des services offerts par l'OMRM, visitez rmhccanada.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et de la compagnie, près de 100 000 personnes sont employées d'un océan à l'autre, et plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD DU CANADA )

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes au Canada, l'OMRM contribue à garder en moyenne chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles qui viennent de loin et dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité, alors que les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour en savoir plus, visitez omrm.ca.

¹ Estimation selon la Base de données sur les congés des patients (BDCP) de l'Institut canadien d'information sur la santé et les données du SNISA. 2018.

