Le gouvernement du Canada contribue à contrer les iniquités sociosanitaires en Alberta

CALGARY, AB, le 12 mai 2022

La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et tous les membres de la population canadienne méritent d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que toute personne devrait avoir des ressources et des possibilités en matière de santé et de bien-être, et il prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé.

Les iniquités en santé sont les disparités systématiques, injustes et évitables dans l'état de santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont encore plus évidentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La pandémie a nui de manière disproportionnée au bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, dont les Autochtones, les Noirs et les membres de communautés racisées au Canada, de même que celles issues de ménage à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 635 000 $ dans le cadre du nouveau Fonds d'action intersectoriel (FAIS) pour trois organisations basées en Alberta afin de relever les défis sanitaires complexes qui affectent la santé et le bien-être des gens et la façon dont la santé est vécue par certains groupes de personnes.

Enfants d'abord Canada (CFC), basée à Calgary, recevra un financement de 250 000 $ pour un projet qui vise le bien-être des enfants et des jeunes partout au pays. Ce nouveau financement aidera CFC à élaborer une stratégie nationale pour mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les enfants et les façons de s'attaquer aux 10 principales menaces à la santé des enfants.

La Red Deer Urban Aboriginal Voices Society recevra un financement de 141 300 $ pour mettre au point un outil d'évaluation des répercussions sur la santé communautaire fondé sur les déterminants sociaux de la santé des Autochtones. Cet outil éclairera les projets de développement communautaire menés par l'Urban Aboriginal Voices Society et les organismes partenaires qui cherchent à élaborer des programmes et des services plus efficaces pour les Autochtones.

La Ribbon Rouge Foundation, basée à Edmonton, recevra un financement de 243 940 $ pour aider à lutter contre les iniquités en matière de santé au sein des communautés africaines, caribéennes et noires (ACN) de l'Alberta. Ce projet contribuera à améliorer l'équité en santé pour les communautés ACN en établissant une coalition de partenaires de divers secteurs et en augmentant la capacité de données.

L'Agence de la santé publique du Canada, au moyen du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, de même que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider tous les membres de la population canadienne à atteindre un état de santé optimal.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à contrer les iniquités en matière de santé et de garantir l'accès à des services de santé exempts de racisme et de discrimination. Pour y arriver, nous devons prendre des mesures éclairées de l'expérience réelle. Ensemble, appuyés d'organisations communautaires partout au pays, nous pouvons faire en sorte que nos systèmes de santé fonctionnent pour tous les membres de la population. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les trois organisations jouent un rôle majeur pour ce qui est d'aider le gouvernement du Canada à renforcer ses efforts visant à aborder les défis sanitaires complexes au pays. Ces projets contribueront à créer un avenir plus sain pour les communautés de l'Alberta. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Nous sommes incroyablement reconnaissants de l'appui qu'offre le gouvernement du Canada pour améliorer le suivi et l'analyse des défis auxquels les enfants et les jeunes partout au pays doivent faire face et pour révéler les iniquités que de nombreuses personnes vivent. Le programme Mesurer ce qui importe nous permettra d'élaborer une stratégie qui donne la priorité à la survie et à l'épanouissement de 8 millions d'enfants et de jeunes, et qui vise à faire du Canada le meilleur endroit au monde où grandir. »

Sara Austin

Fondatrice et directrice générale, Enfants d'abord Canada

« La Urban Aboriginal Voices Society est reconnaissante à l'Agence de la santé publique du Canada pour son soutien à la création d'une trousse d'évaluation autochtone dirigée par les Autochtones. Il deviendra un guide pour les projets de développement communautaire dirigés par l'UAVS et les organismes partenaires qui cherchent à élaborer des programmes et des services plus efficaces pour les peuples autochtones. Une formation sera offerte aux partenaires intersectoriels pour faciliter l'évaluation des projets, des programmes et des politiques à l'aide des déterminants sociaux autochtones de la santé, et accroître la collaboration entre les organismes. »

Tanya Ward-Schur

Animatrice communautaire, Urban Aboriginal Voices Society

« Cet investissement appuie le cheminement de la Ribbon Rouge Foundation vers l'équité en matière de santé au sein des communautés africaines, caribéennes et noires (ACN), entre autres, et les fonds soutiennent la création d'un écosystème multidisciplinaire et multidimensionnel regroupant des intervenants qui font directement la promotion de cette cause partout en Alberta. »

Funke Olokude

Directrice générale, Ribbon Rouge Foundation

Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre elles.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à garantir que nous comprenons et abordons les déterminants sociaux de la santé ainsi que les iniquités en santé.

Un outil d'évaluation des effets sur la santé est une approche pratique utilisée pour juger les possibles effets sur la santé d'une politique, d'un programme ou d'un projet au sein d'une population, en particulier d'un groupe vulnérable ou désavantagé. Des recommandations sont ensuite formulées à l'intention des décideurs et des intervenants dans le but d'optimiser les effets positifs sur la santé de la proposition et d'en minimiser les effets négatifs sur la santé.

Quatorze projets ont été retenus pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets s'attaqueront aux causes fondamentales de difficultés de longue date en santé communautaire ou de difficultés aggravées par la COVID-19. Les projets peuvent également proposer des mesures qui tirent parti d'initiatives intersectorielles, ou les font progresser, afin d'étendre leur portée ou leurs répercussions.

Liens connexes

