Avis aux médias - Conférence de presse contre une gestion «?Amazon?» de la SAQ

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sans faire trop de bruit, la SAQ se dirige vers une priorisation de son offre en ligne et une automatisation des commandes dans son principal entrepôt de Montréal. Cette vision «?à la Amazon?» a déjà des impacts majeurs sur les employé-es de la succursale SAQ.com et risque d'en avoir un peu partout au Québec à moyen terme. Le SEMB-SAQ-CSN dénonce cette approche centralisatrice qui laisse moins de place aux régions et au service-conseil offert par les salarié-es.

Quand : le 13 mai à 7 h 30 Où : 7500 rue Tellier, Montréal, H1N 3W5 (près du pont-tunnel) Qui : Lisa Courtemanche, présidente du SEMB-SAQ-CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) a été fondé en 1964 et compte plus de 5500 membres qui se trouvent partout au Québec.

Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui compte 65?000 membres dans les secteurs public et parapublic et est également affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 325?000 membres de tous les secteurs d'activité.

