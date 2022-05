Corindus, une société Siemens Healthineers, présentera le système robotique CorPath® GRX à l'EuroPCR 2022





Corindus, une société Siemens Healthineers et un chef de file de la robotique vasculaire de précision, annonce aujourd'hui la présentation du CorPath GRX System, seul dispositif médical approuvé par la FDA et marqué CE pour les interventions coronaires assistées par la robotique, à l'EuroPCR 2022, avec des procédures en direct, des présentations scientifiques, et de multiples symposiums parrainés par Siemens Healthineers. Une des sessions, avec le professeur Dariusz Dudek de l'Institute of Cardiology du Jagiellonian University Medical College, comprendra de nouvelles données cliniques de l'étude NAVIGATE, une étude post-mise sur le marché qui a évalué les mouvements automatisés de CorPath GRX technIQtm dans un contexte d'ICP. L'EuroPCR est de retour en format présentiel à Paris, France, du 17 au 22 mai 2022.

La formation débutera par une diffusion en direct d'une ICP assistée par la robotique réalisée à la Clinique Pasteur de Toulouse, France, durant laquelle l'équipe clinique utilisera un système CorPath GRX. Le même jour, Siemens Healthineers organisera un symposium éducatif sur l'imagerie et la robotique intitulé "Personalized coronary intervention with CT-guided robotic-assisted PCI". La session aidera les participants à comprendre comment une coronarographie par tomodensitométrie peut générer une valeur supplémentaire dans le diagnostic des coronaropathies, la planification pré-intervention, et la procédure à suivre durant les interventions coronariennes. Une démonstration de cas sera également proposée pour une angiographie par tomodensitométrie et une ICP assistée par la robotique.

"L'EuroPCR est une formation de premier plan en matière de cardiologie interventionnelle, et nous sommes ravis de voir l'enthousiasme croissant suscité par la technologie robotique, comme en témoigne ce programme", déclare Wayne Markowitz, vice-président exécutif mondial et responsable commercial chez Corindus. "Nous sommes tout particulièrement heureux de savoir que le professeur Dudek partagera de nouvelles données cliniques issues de l'étude NAVIGATE. Partager ces résultats initiaux avec la communauté clinique marque une nouvelle étape dans nos efforts de recherche en termes d'automatisation procédurale."

Le professeur Dudek présentera les données dans le cadre de la session intitulée "Innovations in simulation-based training, procedural planning, monitoring and robotic PCI". Siemens Healthineers organisera également un second symposium éducatif, intitulé "Robotic-assisted intervention: latest clinical insights and applications for complex PCI", avec les cardiologues interventionnels Dariusz Dudek, Jean Fajadet, Eric Wyffels, et Constantin von zur Mühlen. La session fournira un aperçu du CorPath GRX et de l'automatisation procédurale intelligente technIQ, ainsi que les meilleures pratiques du programme de formation robotique, les nouvelles techniques de formation utilisant des modèles de circulation cardiaque en 3D, et des perspectives complémentaires sur les données cliniques de l'étude NAVIGATE.

"J'aurai le plaisir de partager mes découvertes dans l'étude NAVIGATE, qui suggèrent des résultats prometteurs pour l'automatisation procédurale dans les ICP assistées par la robotique", déclare le professeur Dudek. "Les coronaropathies sont l'une des principales causes de décès à l'échelle mondiale, et incorporer de nouvelles avancées technologiques, comme la robotique et l'automatisation, peut promouvoir la précision et la sécurité pour les patients et les praticiens. Je me réjouis à l'idée de partager mon expérience avec CorPath GRX et les avantages que procure ce système lors de la formation EuroPCR de cette année."

Les sessions mentionnées se dérouleront d'après le calendrier suivant:

Mardi 17 mai ? 8h45-10h00 CET : "Robotic PCI: LIVE case from Clinique Pasteur - Toulouse, France"

: "Robotic PCI: LIVE case from Clinique Pasteur - Toulouse, France" Mardi 17 mai ? 15h30-17h00 CET : données de l'étude NAVIGATE dans le cadre de la session "Innovations in simulation-based training, procedural planning, monitoring and robotic PCI"

: données de l'étude NAVIGATE dans le cadre de la session "Innovations in simulation-based training, procedural planning, monitoring and robotic PCI" Mardi 17 mai ? 17h15-18h00 CET : "Personalized coronary intervention with CT-guided robotic-assisted PCI"

: "Personalized coronary intervention with CT-guided robotic-assisted PCI" Mercredi 18 mai ? 12h15-13h15 CET: "Robotic-assisted intervention: latest clinical insights and applications for complex PCI"

Le système CorPath GRX avec l'automatisation procédurale intelligente technIQ seront présentés et disponibles pour des démonstrations pratiques au stand Siemens Healthineers (M49). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.siemens-healthineers.com/news-and-events/conferences-events-new/euro-pcr.

À PROPOS DE CORINDUS

Corindus, une société Siemens Healthineers, est un chef de file technologique mondial des interventions vasculaires assistées par la robotique. La plateforme CorPath® de la société est un dispositif médical apportant la précision robotique aux procédures coronaires et vasculaires percutanées. CorPath GRX est la technologie assistée par la robotique de deuxième génération qui offre des améliorations à la plateforme grâce à d'importantes mises à niveau augmentant la précision, améliorant le flux de travail, et renforçant les capacités et la portée des procédures réalisables robotiquement. Nous nous concentrons sur le développement de solutions robotiques innovantes dans l'optique de révolutionner le traitement de conditions émergentes en fournissant des soins médicaux spécialisés et rapides aux patients du monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.corindus.com, et suivez @CorindusInc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 14:35 et diffusé par :