FYidoctors lance le programme Optométristes de demain, qui offre jusqu'à 100 000 $ en prêts individuels pardonnables pour soutenir la prochaine génération d'optométristes canadiens





Le plus grand fournisseur de soins de la vue au Canada enrichit la vie des patients en donnant aux nouveaux optométristes un accès à du financement, à des innovations et à des leaders de l'industrie dans un contexte de hausse des frais de scolarité.

CALGARY, AB , le 12 mai 2022 /CNW/ - FYidoctors, la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada, est ravie de lancer son programme Optométristes de demain. Cette initiative unique en son genre a pour but d'aider les optométristes nouvellement diplômés en octroyant des prêts pardonnables allant jusqu'à 100 000 $. Ce programme vise à jumeler la nouvelle génération d'optométristes à des patients et à des régions ayant grandement besoin de l'expertise de professionnels de la vue d'un bout à l'autre du Canada. Il représente également un important levier pour la carrière de ces nouveaux optométristes.

« FYidoctors a été fondée pour que les optométristes définissent les soins de la vue d'aujourd'hui et de demain, explique le Dr Alan Ulsifer, chef de la direction et président du conseil d'administration de FYidoctors. Notre vision de fournir des soins de la vue de première qualité partout au Canada, en prêtant une attention particulière aux régions rurales et aux secteurs moins bien desservis, s'inscrit dans cette optique. On ne peut limiter l'accessibilité des soins oculaires et visuels, car ils sont trop importants pour la qualité de vie des gens. Nous croyons que le programme Optométristes de demain nous aidera à combler cet important besoin public tout en offrant des occasions enrichissantes à la prochaine génération d'optométristes. »

Dans le cadre du programme, FYidoctors évaluera les dossiers des candidats individuellement et leur accordera un prêt entièrement pardonnable jusqu'à concurrence de 100 000 $. Le programme s'adresse aux nouveaux diplômés ainsi qu'aux optométristes ayant obtenu leur diplôme au cours des dernières années. Les candidats retenus seront ensuite jumelés à des cliniques en régions urbaines, rurales ou éloignées, dans le but de consolider l'avenir de l'industrie et de fournir aux résidents de ces secteurs un accès complet à des soins de la vue.

En plus des prêts, les participants du programme recevront une rémunération de base concurrentielle, des avantages en soins visuels ainsi qu'un accès à des technologies novatrices de classe mondiale, à des leaders de l'industrie et à des possibilités de développement professionnel. Ils pourraient également avoir droit à un salaire minimum garanti et à un remboursement de frais de déménagement.

« Lorsque nous avons fondé FYidoctors en 2008, j'étais un jeune optométriste et ce modèle d'entreprise détenue et gérée par des optométristes m'a été bénéfique, explique le Dr Michael Naugle, vice-président des partenariats en optométrie chez FYidoctors. Il permet d'offrir des soins de première qualité en misant sur des technologies et des soins visuels de pointe. Nous sommes le plus grand modèle de propriété universitaire et, à ce titre, nous recherchons toujours les meilleurs talents en optométrie. Ce programme unique en son genre nous aidera à atteindre nos objectifs communs de sorte que tout le monde y gagne, en particulier l'industrie des soins de santé. Nous sommes heureux de lancer ce programme et je félicite notre première cohorte d'Optométristes de demain.

Nous invitons les candidats intéressés à communiquer par courriel avec le Dr Michael Naugle ([email protected]) pour en savoir plus sur le programme et pour parler avec un conseiller ou une conseillère.

À PROPOS DE FYIDOCTORS

FYidoctors est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produits et des services conçus avant tout pour les patients. L'entreprise compte plus de 300 cliniques partout au pays et figure aux palmarès 2020, 2021 et 2022 des sociétés les mieux gérées au Canada. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYidoctors soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie. Pour en savoir plus, consultez le site www.fyidoctors.com.

