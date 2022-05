Le ministre Jean Boulet annoncera un financement pour l'intégration sur le marché du travail des jeunes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre procédera à une annonce concernant l'intégration et l'insertion sur le marché du travail des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Date : Vendredi le 13 mai 2022







Heure : 10 h







Lieu : Dolbeau-Mistassini

(Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)







La conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, à l'adresse https://www.facebook.com/JeanBouletCAQ.

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence doivent s'y inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]a. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 14:26 et diffusé par :