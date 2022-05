Huawei optimise l'efficacité énergétique du stockage dans les datacenters





À l'occasion du Huawei Innovative Data Infrastructure Forum, le Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect of Data Storage de Huawei, a présenté la stratégie verte « 3+1 » du Groupe en matière de stockage de données. Cette stratégie permet de réduire la consommation d'énergie par téraoctet de données grâce à quatre éléments :

Conception à haute densité ;

Convergence des systèmes ;

Réduction des données ;

Gestion de l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie.

Selon le rapport Global Industry Vision (GIV) de Huawei, d'ici 2030, 1 YB de données sera généré chaque année dans le monde, soit 23 fois plus qu'en 2020. Le stockage de volumes massifs de données consomme d'énormes quantités d'énergie, rendant indispensable la prise en compte des enjeux environnementaux par l'industrie.

Grâce à sa stratégie « 3 + 1 », Huawei veut aider à réduire l'empreinte carbone des datacenters :

- Conception à haute densité : Huawei utilise des composants et des systèmes spécifiques pour augmenter la densité du matériel et améliorer l'efficacité des solutions de dissipation de la chaleur. Les disques SSD sont recommandés comme une alternative plus économe en énergie que les disques durs (HDD), utilisant 70 % d'énergie en moins et 50 % d'espace en moins pour la même capacité. L'utilisation par Huawei de SSD NVMe half-palm permet à ses systèmes de stockage de prendre en charge 36 SSD dans un boîtier de disque 2 U, offrant une densité matérielle bien plus élevée que les produits similaires et une efficacité de dissipation de la chaleur supérieure de 25 % à celle d'un boîtier de disque traditionnel.

- Convergence des systèmes : Huawei assure une meilleure utilisation des ressources en prenant en charge plusieurs protocoles et en éliminant les silos. Un seul système de stockage prend en charge les protocoles bloc, fichier, objet et HDFS (Hadoop Distributed File System) pour répondre à des besoins diversifiés et consolider plusieurs types de stockage. En outre, il est possible de consolider plusieurs systèmes de stockage dans les datacenters, améliorant ainsi l'utilisation des ressources.

- Réduction des données : le stockage de données de Huawei utilise des algorithmes de déduplication et de compression ainsi qu'un algorithme de codage d'effacement élastique à haut ratio (EC) pour améliorer l'utilisation de l'espace et réduire la duplication des données. Actuellement, les algorithmes de déduplication et de compression permettent aux systèmes de stockage Huawei d'atteindre un taux de réduction des données de 72:1, soit 20 % de plus que la référence du secteur. En outre, l'algorithme élastique 22+2 EC exclusif de Huawei permet d'atteindre un taux d'utilisation maximal des ressources de 91 %, soit 1,75 fois plus que le mécanisme traditionnel à 3 copies.

Dans le même temps, Huawei utilise, lors du développement de ses produits, des matériaux renouvelables et réduit également le poids de l'emballage. Huawei atténue également l'impact environnemental de ses produits grâce à une stratégie mondiale de recyclage.

