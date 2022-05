La députée Marwah Rizqy dépose un projet de loi sur la qualité de l'air dans les écoles





QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Mme Marwah Rizqy, a déposé, à l'Assemblée nationale, le projet de loi n°995 intitulé Loi visant à assurer la santé et la sécurité des élèves en classe en encadrant la qualité de l'air ambiant dans les écoles. Celui-ci vise à garantir un environnement sécuritaire et propice à la réussite scolaire des élèves.

Des experts ont été consultés pour la rédaction de ce projet de loi. L'apport de la physicienne Nancy Delagrave de COVID-STOP et de l'ingénieur Louis Grenier a contribué à ce que les principes du projet de loi n°995 intègrent les meilleures pratiques.

Pour la porte-parole de l'opposition officielle en éducation, ce projet de loi démontre une volonté claire d'assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire dans les établissements scolaires :

« Il faut impérativement que les écoles soient un milieu sécuritaire pour les élèves et le personnel scolaire. Je déplore le fait qu'aucune action significative n'ait été prise par le gouvernement de la CAQ concernant la ventilation et la qualité de l'air, ces dernières années. Avec ce projet de loi, on instaure des mesures structurantes et durables qui garantissent une qualité optimale de l'air dans nos écoles. Les élèves et les enseignants ont le droit de vivre dans un environnement sécuritaire. C'est un facteur déterminant dans la réussite des élèves. ».

La physicienne Nancy Delagrave du groupe COVID-STOP appuie cette nécessité d'avoir une loi sur la qualité de l'air au Québec :

« À un moment où de plus en plus de complications possibles graves de la COVID-19 chez les jeunes émergent, il est grand temps de se donner les outils pour diminuer la contagion. La ventilation et la filtration peuvent diminuer le nombre de cas de plus de 80 % et aussi réduire la sévérité de la maladie. Il est impératif que le Québec rejoigne d'autres juridictions avec une approche rationnelle pour gérer la COVID-19. ».

Pour Louis Grenier, ce projet de loi permettrait aux élèves d'avoir un environnement scolaire sécuritaire :

« Nous avons tous perdu des êtres chers, souvent des aînés, durant cette pandémie. Nous avons un devoir collectif d'apprendre à propos des meilleures pratiques utilisées et validées par d'autres juridictions pour ainsi mieux protéger ces petits êtres chers qui donnent à plusieurs d'entre nous un sens continu d'émerveillement. Nous avons la responsabilité qu'ils et elles puissent se développer dans un environnement le plus sain possible. ».

La porte-parole de l'opposition officielle en éducation demande la collaboration du gouvernement afin que le projet de loi no995 chemine et soit adopté d'ici la fin de la législature pour le bénéfice des élèves et du personnel scolaire.

