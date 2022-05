Huawei entre dans l'ère du yottaoctet en renforçant sa gamme de stockage distribué OceanStor Pacific





À l'occasion de son Innovative Data Infrastructure Forum, Huawei renforce les capacités de sa gamme de solutions de stockage distribué OceanStor Pacific, pensée pour répondre aux besoins des nouvelles applications comme le HPDA (High-Performance Data Analytics), la sauvegarde ou la gestion des données BigData, ainsi que la sauvegarde et l'archivage de très grands volumes de données.

Les principales caractéristiques de la gamme Huawei OceanStor Pacific :

Design optimisé : avec 120 disques par châssis 5 U, il augmente la densité des disques par unité d'espace de 20 % par rapport aux solutions équivalentes sur le marché. Quant au taux d'utilisation de l'espace de stockage, il est supérieur de 14,5 %.

avec 120 disques par châssis 5 U, il augmente la densité des disques par unité d'espace de 20 % par rapport aux solutions équivalentes sur le marché. Quant au taux d'utilisation de l'espace de stockage, il est supérieur de 14,5 %. Hautes performances : grâce à sa gestion des charges de travail hybrides, OceanStor Pacific réduit le temps d'analyse de 24h à seulement 7 min.

« Les besoins grandissants des entreprises en matière d'analyse de grands volumes de données, de calcul haute performance (HPC) ou d'intelligence artificielle nous amènent de manière inexorable à l'ère du yottaoctet. Cette transition fait progressivement émerger de nouvelles applications et nouveaux flux de données dont les caractéristiques sont hybrides, chacune à leur manière : modèle de performance hybride, mode d'accès multi-protocole hybride, analyse hybride de différentes sources de données... La nature variable de l'hybridation rend difficile l'intégration de nouvelles charges de travail. Huawei mise sur l'innovation pour développer des solutions capables de gérer cette incertitude, en améliorant notamment les systèmes de stockage », explique Hugo Doucet, Directeur de clientèle chez Huawei.

Parmi les nouveautés annoncées, la gamme OceanStor Pacific adopte désormais SmartBalance, un système de design entièrement équilibré qui améliore l'efficacité des charges de travail hybrides. Pour cela, le système utilise un mécanisme d'indexation convergé pour les données non structurées ; c'est-à-dire qu'une copie des données est partagée nativement via plusieurs protocoles, sans créer de doublon, permettant d'obtenir un interfonctionnement multi protocole natif et transparent. En outre, OceanStor Pacific optimise la gestion des flux de données quelques soit la taille des I/Os, ce qui améliore les performances et l'efficacité du traitement des données des charges de travail hybrides, avec une bande passante allant jusqu'à 160 Go/s, 6,4 millions d'IOPS et 640 000 OPS.

Grâce à la solution de reprise après sinistre de plusieurs datacenters actifs, Huawei OceanStor Pacific permet aux organisations de construire un maximum de 12 datacenters qui fournissent simultanément des services de données en ligne. Le taux d'utilisation global de l'espace de stockage reste à 61 %, ce qui est le meilleur du secteur. La continuité de service est maintenue même si un ou deux datacenters tombent en panne.

