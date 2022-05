Ouverture des Assises 2022 de l'UMQ - Le premier ministre du Québec s'engage pour le droit de préemption et la Loi sur l'expropriation





QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui ses 100es assises annuelles, les premières à se tenir en personne depuis 2019, en présence du premier ministre du Québec, monsieur François Legault.

Devant les quelque 1 500 déléguées et délégués réunis au Centre des congrès de Québec, le premier ministre a annoncé que son gouvernement élargirait le droit de préemption à l'ensemble des municipalités du Québec d'ici la fin de la session parlementaire. Également, monsieur Legault s'est engagé à réformer la Loi sur l'expropriation dans un second mandat.

« L'ouverture des Assises a permis d'avoir des engagements forts du premier ministre, et ce, pour développer différemment nos milieux. Avec le droit de préemption, les municipalités du Québec pourront plus facilement acquérir des immeubles pour des logements sociaux et abordables. Aussi, avec une nouvelle loi sur l'expropriation, on pourra notamment mieux protéger nos milieux naturels. Ces deux mesures étaient des demandes de longue date de l'UMQ. Ce sont d'excellentes nouvelles! Je remercie le premier ministre du Québec pour sa présence et son travail de tous les instants pour répondre aux défis de nos communautés », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Notons par ailleurs que le premier ministre du Québec a annoncé le nouveau programme OASIS, doté d'une enveloppe de 113 millions de dollars du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC), pour soutenir les analyses de risques territoriaux liés aux vagues de chaleur et aux précipitations, ainsi que la création et l'amélioration d'infrastructures vertes.

« Ce nouveau programme nous permettra de s'adapter aux changements climatiques en réduisant, par exemple, nos îlots de chaleur, tout en améliorant le bien-être et la santé de nos populations. Ce programme est un levier important qui est nécessaire partout au Québec et qui est en phase avec la Plateforme municipale pour le climat déposée par l'Union l'an dernier », a complété monsieur Côté.

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 13:16 et diffusé par :