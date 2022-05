Huawei présente sa vision du stockage de données à l'ère du yottaoctet





À l'occasion de l'Innovative Data Infrastructure Forum 2022, Huawei a présenté sa vision du stockage de données : « une fondation sûre et centrée sur les données, pour stocker des applications variées ». Cette stratégie donne la priorité à l'innovation, en se concentrant plus précisément sur le découplage des architectures de stockage et de calcul ainsi que sur des moteurs d'accélération d'applications. Huawei entend ainsi aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à gérer leurs différentes applications.

La formidable croissance des données entraîne des mutations importantes qui ont un impact sur les technologies de stockage :

Emergence de nouveaux types d'applications : bases de données distribuées, Big Data, intelligence artificielle (IA), HPDA (High Performance Data Analytics)... Accélération des services de données, ce qui nécessite une analyse et un traitement plus rapides des données en temps réel afin d'améliorer l'efficacité de la production et l'expérience utilisateur. Cybersécurité : les menaces, nombreuses et variées, causent des préjudices économiques considérables, obligeant les organisations à rehausser le niveau de protection de leurs données. Réduction de l'impact environnemental du stockage et demande croissante pour des solutions à haute efficacité énergétique.

Huawei propose déjà une suite complète de produits de stockage, notamment les solutions de stockage 100 % Flash OceanStor Dorado, de stockage distribué OceanStor Pacific, de sauvegarde OceanProtect ou encore d'infrastructure hyperconvergée FusionCube.

Afin de réaliser sa vision d'une fondation sûre et centrée sur les données, pour stocker des applications variées », le Groupe, par la voix de Dr. Peter Zhou, Vice-Président de Huawei and Président de la gamme ICT souhaite aujourd'hui aller plus loin en accélérant ses efforts autour de trois axes.

Tout d'abord, il est indispensable de découpler les architectures de stockage et de calcul. À mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique, les applications de données émergentes deviennent progressivement des applications de production, demandant une plus grande fiabilité. En outre, l'écart entre le cycle de vie du traitement et celui des données ne cesse de se creuser, nécessitant une gestion et une maintenance flexibles et indépendantes des ressources de calcul et de stockage. Le découplage des deux architectures s'effectuera sur un système de stockage élastique, fiable et économique afin de faciliter l'offre à moindre coût de services plus rapides, plus sûrs et plus efficaces.

Ensuite, les systèmes de stockage doivent intégrer davantage de moteurs d'accélération des applications de données. Pour prendre en charge les différentes applications, un système de stockage tourné vers l'avenir doit non seulement assurer l'hébergement persistant des données mais aussi servir à bâtir une infrastructure qui associe une couche de persistance au moteur d'accélération d'applications. Les applications émergentes (bases de données distribuées, Big Data, IA ...) qui produisent des masses de données gagnent sans cesse du terrain. Les futurs systèmes de stockage seront dotés de fonctions de gestion des métadonnées et de traitement intensif des données afin d'accélérer ces diverses applications. Cela permettra d'améliorer l'efficacité du traitement de bout en bout (jusqu'à un facteur 10) et donc, de manière significative, l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Enfin et surtout, l'écoconception est essentielle pour le développement des produits et recouvre trois aspects : a) production verte, par exemple à partir de matériaux renouvelables ; b) produits verts, constitués de composants bas carbone (mémoire flash NAND, conception à base de matériaux haute densité, forte réduction des données, mise en commun des ressources afin d'occuper moins d'espace et d'améliorer leur efficacité ; c) accompagnement des entreprises dans l'utilisation optimale des services de données pour une production et des opérations plus écologiques.

Peter Zhou a également souligné que ces trois dernières décennies, le stockage a évolué pour former la clé de voûte de la valorisation des données en phase avec le développement des applications : « Nous entrons dans l'ère du yottaoctet. Les applications de données connaissent une croissance sans précédent. Ce forum est axé sur les thèmes de l'écologie, l'accélération et l'innovation, et c'est aussi dans ces directions que s'oriente le développement du stockage chez Huawei. Aux côtés de nos partenaires, nous allons offrir des produits et solutions de stockage de haute qualité afin de créer davantage de valeur pour nos clients. »

