Huawei met à niveau ses produits de stockage et de protection des données pour les datacenters 100 % Flash





À l'occasion de son Innovative Data Infrastructure Forum, Huawei renforce ses produits de stockage Huawei OceanStor Dorado et de protection des données Huawei OceanProtect pour les datacenters 100 % Flash, en ajoutant plusieurs fonctionnalités : gestion du stockage pour les containers, protection contre les ransomwares et outils de management Datacenter.

Huawei OceanStor Dorado est le seul système de stockage à fournir des solutions de reprise après sinistre (DR) active à la fois pour les SAN et les NAS. Avec 21 millions d'IOPS, une latence de 0,05 ms et une fiabilité de 99,99999 %, le stockage SAN OceanStor Dorado fournit des services de données efficaces et fiables pour les bases de données et les applications de virtualisation.

La solution de stockage de sauvegarde OceanProtect est inspirée de l'approche F2F2X (Flash-to-Flash-to-Anything). Elle offre des bandes passantes de sauvegarde et de restauration respectivement 3x et 5x plus élevées que la moyenne du secteur, ainsi qu'un ratio de réduction des données de 72:1, tout en simplifiant le management de l'infrastructure de sauvegarde.

Les nouveautés annoncées lors du Huawei Innovative Data Infrastructure Forum :

La solution de gestion des containers pour la baie Huawei OceanStor Dorado NAS permet une planification et un déploiement des ressources 30 % plus rapides, en prenant en charge le partage des données entre les noeuds et l'expansion des applications à la demande sans copier les données.

Protection contre les ransomwares pour le stockage primaire (OceanStor Dorado) et de sauvegarde (OceanProtect) : offre une protection complète du stockage pour se défendre efficacement contre les attaques de ransomware, protégeant ainsi les entreprises des pertes causées par ces attaques.

Outils de management Datacenter comprenant SmartIDC, MigrationDirector et Data Management Engine (DME). SmartIDC fournit un aperçu de l'état du stockage du centre de données en un clic ; MigrationDirector permet la migration automatique des données 100 % en ligne et par scénario ; et DME permet une gestion intelligente des données, améliorant l'utilisation des ressources de 30 % et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de cinq fois.

Peter Kruth, CTO de Huawei Europe en charge des Services Financiers, a déclaré : « Huawei continue d'innover pour améliorer l'efficacité et les performances de ses solutions de stockage. Notre objectif est d'aider les clients à construire des datacenters 100 % Flash, à tirer le meilleur de leurs données, le tout en réduisant l'impact environnemental de leurs infrastructures informatiques. »

