Gain.pro en passe de bouleverser le marché mondial du renseignement sur les entreprises privées





Ce financement de 10 millions de dollars permettra d'accélérer la croissance de la solution SaaS unique en son genre, qui offre une visibilité inégalée et des informations des informations sur les entreprises privées permettant de gagner du temps

AMSTERDAM, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gain.pro, l'innovateur en matière de logiciels et de renseignements sur le marché qui offre un tout nouveau niveau de compréhension des sociétés privées, a atteint un investissement historique de 10 millions de dollars à la suite de son dernier cycle de financement.

Ce capital supplémentaire permettra d'accélérer la dynamique actuelle de la société, qui affiche une croissance annuelle de plus de 100 %, en élargissant sa couverture mondiale des entreprises privées tout en permettant des investissements supplémentaires dans les nouvelles fonctionnalités des produits. La société a bouleversé les flux de travail traditionnellement manuels dans le domaine du capital-investissement et des fusions-acquisitions et travaille en étroite collaboration avec des investisseurs et des conseillers de premier plan afin d'améliorer leurs méthodes numériques de recherche de contrats.

La mission de Gain.pro est de fournir aux investisseurs un aperçu plus rapide, plus précis et plus critique des entreprises privées du monde entier et de leurs marchés. La solution utilise l'automatisation pour supprimer le travail fastidieux nécessaire pour rassembler et analyser les données provenant de nombreuses sources.

Grâce à une combinaison inégalée de logiciels de pointe, d'ingénierie des données et d'expertise dans le domaine de la finance, la solution numérique de Gain.pro permet aux professionnels du secteur de trouver, de comprendre et de suivre les entreprises privées qui les intéressent d'une manière qui était impossible jusqu'à présent. Les clients peuvent trouver et comprendre de nouvelles entreprises en quelques minutes et s'assurer que leurs propres dossiers sont toujours à jour. La plateforme déploie une technologie d'approvisionnement à grande échelle, mais l'associe à une recherche humaine de pointe basée sur la technologie et à des renseignements exclusifs. Cela se traduit par une automatisation du flux de travail pour la découverte de nouvelles opportunités, qui est inégalée par les fournisseurs traditionnels et les challengers basés sur l'extraction de données. Ayant rapidement établi sa réputation de perspicacité et de précision permettant de gagner du temps, Gain.pro est déjà au service d'un large éventail de clients de premier ordre, notamment des investisseurs en capital, des conseillers en fusions et acquisitions, des cabinets de conseil et des cabinets d'avocats.

L'injection de nouveaux fonds provient d'une combinaison du groupe initial d'investisseurs, dont un groupe de leaders du secteur, et de la branche d'investissement d'un important family office européen, ainsi que des fondateurs, de l'équipe de direction et des employés de Gain.pro.

Frister Haveman, PDG et cofondateur de Gain.pro, a déclaré : « Plus que jamais, les investisseurs et les conseillers ont besoin d'une visibilité approfondie du marché privé. Étant nous-mêmes issus du secteur, nous avions vraiment besoin d'une meilleure solution. Avec Gain.pro, nous avons construit le produit que nous aurions aimé utiliser nous-mêmes. Ce cycle de financement est un grand signe de confiance dans notre équipe et notre stratégie, d'autant plus que nos investisseurs sont également des utilisateurs assidus de la plateforme Gain.pro.

Nicola Ebmeyer, CCO et cofondateur de Gain.pro, ajoute : « Cet investissement supplémentaire nous permet d'étendre de manière agressive notre univers de couverture ainsi que nos équipes commerciales et d'ingénierie. Cette levée de fonds est une étape importante vers la réalisation de notre mission, qui est de permettre à chaque investisseur et conseiller de trouver, comprendre et suivre les entreprises qui comptent pour eux. »

À propos de Gain.pro

Gain.pro a pour mission de servir tous ceux qui, dans le monde entier, souhaitent trouver, comprendre et suivre des entreprises de taille importante.

Notre plateforme Saas, leader sur le marché, combine les meilleures technologies, la recherche et l'expérience des utilisateurs afin d'offrir à nos clients un solide avantage concurrentiel. Des milliers d'utilisateurs, parmi les principaux investisseurs tels que CVC, Cinven et Bain Capital, les conseillers en fusions et acquisitions Lazard, Rothschild et Perella Weinberg et les consultants McKinsey, Bain et BCG, profitent de nos algorithmes de pointe et de nos équipes de recherche locales pour leur fournir des analyses de sociétés privées, des rapports approfondis sur des marchés de niche et des informations stratégiques sur les comportements d'investissement en capital-investissement, tout en obtenant un NPS supérieur à 70.

Fondée en 2018 par une équipe ayant fait carrière dans le capital-investissement, la technologie et le conseil, nous sommes une scale-up à distance et à croissance rapide avec des hubs à Francfort, Amsterdam, Paris, Londres et Varsovie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816073/Gain_pro.jpg

