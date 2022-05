Le parc national des Lacs-Waterton s'attend à un été très achalandé en 2022 Parcs Canada demande aux visiteurs de planifier avant de venir





WATERTON PARK, AB, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre. Le parc national des Lacs-Waterton se prépare à un été achalandé et demande aux visiteurs de planifier. Voici quelques conseils pour profiter pleinement de votre prochaine visite à Waterton :

Planifiez. Le site Web du parc national des Lacs-Waterton fournit des détails sur ce qui suit : ce qui est ouvert, ce à quoi vous pouvez vous attendre, comment vous préparer et les services offerts. De plus, des projets de construction sont en cours et pourraient avoir un impact sur votre visite. Assurez-vous de consulter le site Web avant de partir.

Le site Web du parc national des Lacs-Waterton fournit des détails sur ce qui suit : ce qui est ouvert, ce à quoi vous pouvez vous attendre, comment vous préparer et les services offerts. De plus, des projets de construction sont en cours et pourraient avoir un impact sur votre visite. Assurez-vous de consulter le site Web avant de partir. Visitez un parc moins fréquenté. Les aires de fréquentation diurne peuvent être très achalandées durant les périodes de pointe à la fin du printemps, pendant l'été et au début de l'automne. La page Un parc moins fréquenté du site Web indique des endroits plus tranquilles dans le parc. Envisagez de vous y rendre et ayez un plan de rechange si votre destination de choix a atteint sa pleine capacité ou est trop achalandée.

Les aires de fréquentation diurne peuvent être très achalandées durant les périodes de pointe à la fin du printemps, pendant l'été et au début de l'automne. La page Un parc moins fréquenté du site Web indique des endroits plus tranquilles dans le parc. Envisagez de vous y rendre et ayez un plan de rechange si votre destination de choix a atteint sa pleine capacité ou est trop achalandée. Évitez les foules. Le parc est le plus achalandé en juillet et en août, pendant la fin de semaine, entre 10 h et 16 h, et encore davantage durant les longues fins de semaine. Envisager de venir de bonne heure le matin ou un jour de semaine pour jouir d'une plus grande tranquillité.

Le parc est le plus achalandé en juillet et en août, pendant la fin de semaine, entre 10 h et 16 h, et encore davantage durant les longues fins de semaine. Envisager de venir de bonne heure le matin ou un jour de semaine pour jouir d'une plus grande tranquillité. Respectez la faune. Observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel est un privilège qui s'accompagne toutefois d'une responsabilité, soit de traiter les animaux sauvages avec le respect qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Maintenez une distance équivalente à la longueur d'au moins trois autobus en file ( 30 m ) pour observer des wapitis, des chevreuils, des orignaux et des mouflons d'Amérique et d'au moins dix autobus en file ( 100 m ) pour observer des ours, des couguars et des loups. Ne jamais suivre, attirer ou nourrir un animal sauvage, et ne jamais s'en approcher.

Observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel est un privilège qui s'accompagne toutefois d'une responsabilité, soit de traiter les animaux sauvages avec le respect qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Maintenez une distance équivalente à la longueur d'au moins trois autobus en file ( ) pour observer des wapitis, des chevreuils, des orignaux et des mouflons d'Amérique et d'au moins dix autobus en file ( ) pour observer des ours, des couguars et des loups. Ne jamais suivre, attirer ou nourrir un animal sauvage, et ne jamais s'en approcher. Gare aux ours. Ayez toujours sur vous du gaz poivré sur le sentier, et sachez comment l'utiliser. La meilleure chose que les visiteurs peuvent faire pour les ours est de limiter leur exposition aux humains. Les visiteurs devraient ralentir et envisager de ne pas s'arrêter s'ils voient un ours au bord de la route. Vous devez mettre tous vos déchets dans des poubelles à l'épreuve des ours (ou les rapporter) et ne jamais laisser de nourriture ou d'articles odorants sans surveillance lorsque vous pique-niquez ou que vous campez.

Ayez toujours sur vous du gaz poivré sur le sentier, et sachez comment l'utiliser. La meilleure chose que les visiteurs peuvent faire pour les ours est de limiter leur exposition aux humains. Les visiteurs devraient ralentir et envisager de ne pas s'arrêter s'ils voient un ours au bord de la route. Vous devez mettre tous vos déchets dans des poubelles à l'épreuve des ours (ou les rapporter) et ne jamais laisser de nourriture ou d'articles odorants sans surveillance lorsque vous pique-niquez ou que vous campez. Faites inspecter votre embarcation. Toutes les embarcations non motorisées (kayaks, canots, planches à pagaie, etc.) doivent être inspectées avant d'être mises à l'eau dans le parc. Le poste d'inspection se trouve du côté nord de l'intersection des routes 5/6 et de la route de l'entrée.

Parc national des Lacs-Waterton fournit le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Qu'ils soient à la recherche d'aventures, de plaisirs pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire, ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences uniques répondent aux besoins de tous les visiteurs.

La promenade Red Rock est maintenant rouverte à la circulation après sa fermeture hivernale annuelle. Des projets de construction sont en cours aux alentours du camion Red Rock et des aires de fréquentation diurne un peu partout dans le parc. Respectez tous les avertissements et fermetures.

est maintenant rouverte à la circulation après sa fermeture hivernale annuelle. Des projets de construction sont en cours aux alentours du camion et des aires de fréquentation diurne un peu partout dans le parc. Respectez tous les avertissements et fermetures. La promenade Akamina est actuellement ouverte à la circulation jusqu'à l'aire de fréquentation diurne Little Prairie. Le lac Cameron est accessible à pied. Vous pouvez vous attendre à de la neige et des conditions hivernales dans ce secteur à l'heure actuelle.

est actuellement ouverte à la circulation jusqu'à l'aire de fréquentation diurne Little Prairie. Le lac Cameron est accessible à pied. Vous pouvez vous attendre à de la neige et des conditions hivernales dans ce secteur à l'heure actuelle. Le terrain de camping Townsite est maintenant ouvert pour la saison et les réservations sont recommandées.

est maintenant ouvert pour la saison et les réservations sont recommandées. Le terrain de camping de la Rivière-Belly ouvre le 13 mai et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi.

ouvre le 13 mai et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le nouveau centre d'accueil de Parcs Canada est maintenant ouvert. Il comprend des expositions d'interprétation et offre des programmes d'interprétation et des services de renseignements aux visiteurs.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays aux paysages si divers et à l'histoire si riche. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits comme Parc national des Lacs-Waterton, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. "

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Parcs Canada est fier de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille vraiment fort pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent à Parc national des Lacs-Waterton cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ce lieu précieux a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Faits en bref

Établi en 1895, le parc national des Lacs-Waterton est le quatrième parc national du Canada . Il englobe une partie de la région naturelle des montagnes Rocheuses du sud, là où certaines des plus anciennes montagnes des Rocheuses se fondent dans la prairie. C'est un paysage façonné par le vent, le feu et l'eau où vit une riche diversité d'animaux et d'espèces végétales.

. Il englobe une partie de la région naturelle des montagnes Rocheuses du sud, là où certaines des plus anciennes montagnes des Rocheuses se fondent dans la prairie. C'est un paysage façonné par le vent, le feu et l'eau où vit une riche diversité d'animaux et d'espèces végétales. Vous utilisez un véhicule électrique ? Cinq bornes de recharge pour véhicules électriques sont mises à la disposition des visiteurs dans le parc national des Lacs-Waterton. Quatre sont situées dans le stationnement près de la marina, et la dernière se trouve près du stationnement public sur la route Mount View.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

